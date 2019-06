Voie cyclable et sens unique sur de Carignan: un bilan positif, des améliorations nécessaires

Quelques mois après la mise en place d’une bande cyclable et d’un sens unique sur l’avenue de Carignan, entre la rue Beaubien et l’avenue Pierre-de-Coubertin, l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dresse un bilan positif de l’initiative. Un projet qui peut être amélioré et a connu quelques ratées, reconnait toutefois l’administration.

Malgré la grogne de certains résidents et la signature d’une pétition contre le projet qui a recueilli plus de 2100 noms en 2018, le maire Pierre Lessard-Blais est clair : il ne reculera pas. «C’est la seule manière d’avoir un lien cyclable nord-sud qui est sécuritaire et qui relie deux axes cyclables importants, sur Saint-Zotique et Pierre-de-Coubertin», a-t-il expliqué lors d’une soirée d’échanges sur le projet qui s’est déroulée le mercredi 19 juin.

Selon un comptage effectué deux semaines auparavant, une trentaine de cyclistes par heure empruntent la nouvelle voie lors des heures de pointe, un chiffre appelé à grimper alors que les citoyens adopteront de nouvelles habitudes, selon lui.

Si les opposants étaient plus vocaux lors de la rencontre, dénonçant entre autres le manque de consultation, des citoyens ont également témoigné des bénéfices du nouvel aménagement. C’est le cas de Andrée-Anne Clermont, qui assure remarquer une augmentation des usagers chaque jour.

«J’utilise la piste cyclable, ce que je ne faisais plus, affirme-t-elle. Ma fille va à l’école en vélo, ce qu’elle n’avait jamais fait non plus» -André-Anne Clermont, citoyenne

Un projet à améliorer

L’apaisement de la circulation sur la rue résidentielle et sa réorientation vers les axes collecteurs et artériels était également un des buts du projet.

«Notre comptage véhiculaire montre une réduction du volume de véhicules sur de Carignan de 81% entre Beaubien et Rosemont et de 15% entre Rosemont et Sherbrooke», se réjouit François de la Chevrotière, ingénieur aux études techniques à l’arrondissement.

La circulation a toutefois augmenté sur l’avenue de Repentigny. On note une croissance de 36% entre les rues Rosemont et Sherbrooke, où se trouve l’école Saint-Fabien, une situation qui préoccupe l’arrondissement, assure le maire. L’installation de dos d’âne et de saillies de trottoirs est notamment envisagée afin de rendre le secteur plus sécuritaire. La limite de vitesse y sera d’ailleurs diminuée à 30km/h au mois d’août.

Signalisation déficiente, enjeux de sécurité autour des centres commerciaux, tronçon manquant au nord de la rue Rosemont : les citoyens ont soulevé plusieurs lacunes, dont le fait que des automobilistes empruntent régulièrement la rue en sens interdit. Des infractions qui seraient toutefois en grande diminution «au fur et à mesure que les gens s’habituent», selon un agent du poste 48 du SPVM présent lors de la rencontre.

Des aménagements sont encore à venir au carrefour où se rencontrent les rues Beaubien, Saint-Zotique et de Carignan. Le virage à droite sera notamment aboli sur Saint-Zotique et une voie de circulation sera retranchée pour le déploiement de la bande cyclable.

Quelles leçons tirer de l’expérience de Carignan, alors qu’un projet semblable, mais d’une plus grande ampleur, se prépare sur l’avenue Souligny? «Il faut l’implantation rapide de toutes les mesures pour que le 11 juillet, quand Souligny va devenir sens unique, ce ne soit qu’une question de jours pour que le marquage soit en place», conclut le maire.

Quelques semaines s’étaient en effet écoulées en 2018 entre la mise en place du sens unique et le marquage de la voie cyclable, qui s’était faite en octobre, la veille de la première neige, ce qui a provoqué de la confusion. Une situation due à une pénurie de personnel, a-t-on expliqué, mais qu’on se promet de ne pas reproduire.