Des rues animées aux quatre coins du quartier

Tout l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve profite de la volonté de la Ville de Montréal de donner aux citoyens le goût de fouler, d’animer et d’habiter la rue et les espaces publics de proximité. Avec le Programme de rues piétonnes et partagées, les résidents peuvent fraterniser, s’abreuver de culture, passer du temps de qualité en famille, bouger sans débourser un sou.



Le Carré Notre-Dame-des-Victoires, de son petit nom le Carré NDV, sait rallier sa communauté autour d’une kyrielle d’activités, notamment avec le précieux concours de La Pépinière Espaces collectifs. Sa programmation dite participative évolue au gré des idées et envies des citoyens, nourrissant directement le sentiment d’appartenance des résidents à leur quartier. Jardin communautaire, BBQ collectif, apéro au son du piano, yoga ou entraînement cardio en plein air, lecture et spectacles garnissent entre autres la programmation estivale 2019 sur les rues Monsabré, Lacordaire et Louis-Veuillot, piétonnisées entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue Boileau.

L’avenue Desjardins, entre la bibliothèque Maisonneuve et la Maison de la culture Maisonneuve, accueille pour sa part le Patio culturel d’Hochelaga-Maisonneuve. Rassemblant les citoyens du quartier au cœur d’une place joliment aménagée (mobilier urbain, tables à pique-nique et parasols, carrés de sable, chaises Adirondacks, etc.), le Patio invite à la détente ou à la découverte, au rire ou au rêve, selon l’activité. Cet été, la poésie et la musique côtoient le conte et les fanzines, et même la science!

Plusieurs événements au Patio culturel mettront à l’honneur le personnage historique de La Bolduc et vous pourrez admirer une grande fresque en son hommage.

Le Patio vous permettra de rencontrer l’équipe de la bibliothèque Maisonneuve qui saura vous proposer des livres coups de cœur que vous pourrez empruntez directement sur place. Les enfants comme les adultes y trouveront leur compte, preuve que la rue appartient vraiment à tous.

De son côté, le Patio culturel Mercier-Est s’invite sur la scène du parc de la Promenade-Bellerive pour la saison estivale 2019. Il propose aux résidents du coin mille et une occasions d’apprécier les couleurs de leur quartier. Zumba, ateliers de swing, de doublage de voix, de peinture façon Picasso, fabrication d’une tapette à mouches, spectacle de cirque, de chanson, de piano, projection de films… Qui a vraiment envie de rester entre quatre murs cet été?

À noter l’activité de concertation, le 9 août, lors de laquelle les citoyens échangeront sur les enjeux de Mercier-Est en prévision du Forum de quartier de la table de concertation à venir en novembre. C’est l’occasion pour les résidents de s’exprimer sur leur vision de leur quartier, et ce, autour d’un bon hot-dog!

Enfin, c’est en 2020 qu’on verra l’érection d’un aménagement permanent sur la rue Ontario, dans le secteur de la Place Simon-Valois, déjà fort aimée des promeneurs. Cette nouvelle zone de rencontres permettra aux Montréalais de se réapproprier la rue et de la faire vivre à leur façon. Des travaux seront toutefois nécessaires d’ici la création de cet aménagement, ce qui limitera les activités sur la Place Simon-Valois. La SDC Hochelaga-Maisonneuve prévoit néanmoins plusieurs animations dans le quartier, à voir sur son site Web (hochelaga.ca). Et le piano public attend toujours que de petits ou de longs doigts viennent courir sur ses touches.

Décidément, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, les résidents ont l’embarras du choix quand l’envie leur prend d’occuper la rue!