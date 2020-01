Le GEMO en campagne de financement

Le Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO) lance une campagne de financement avec un objectif de 30 000$ à la suite d’imprévus survenus avant les fêtes.

Le directeur général de l’organisme à but non lucratif en sécurité alimentaire Yann DesRosiers évoque «une série de malchances qui s’est abattue sur le GEMO en fin d’année» et qui leur a valu des pertes financières et matérielles.

Le GEMO a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire aux familles et aux personnes défavorisées du quartier Mercier-Ouest.

M. DesRosiers explique que l’organisme a dû débourser pour la réparation d’un camion réfrigéré nouvellement acquis. Ensuite, pendant l’épicerie de Noël où le GEMO a desservi plus de 350 familles, l’organisme a été victime d’un cambriolage, relate-t-il. «Des gens ont profité des rénovations et des agrandissements qui se faisaient au GEMO pour casser une vitre, rentrer et voler nos biens», raconte le codirecteur.

Toujours pendant l’épicerie de Noël, un enfant a aussi malencontreusement déclenché un extincteur de fumée ce qui a infecté la nourriture, ajoute Yann DesRosier. «Ça nous a occasionné des frais supplémentaires de racheter des fruits et des légumes afin d’offrir un Noël digne de ce nom à nos membres qui sont une clientèle à faible revenu», dit-il.

M. DesRosiers ne se donne pas de date limite pour atteindre l’objectif de 30 000$. Le montant permettrait au GEMO de couvrir la majorité des frais déboursés, pense-t-il. «Comme plusieurs organismes communautaires, on est toujours dans une situation précaire, affirme-t-il. Si on atteint pas l’objectif, il n’y aura pas de fermeture imminente, mais ça va être nos usagers qui vont être affectés par une diminution de service en bout de ligne et on ne souhaite pas ça.»

Pour collaborer à la campagne de financement, il suffit de se rendre sur la page Facebook du Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest et de cliquer sur l’hyperlien Simplyk.