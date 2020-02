Vers un premier plan d’action culturel pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

L’Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve débute des démarches consultatives dans le but de se doter d’un premier plan d’action culturel local et d’une vision globale en matière de culture pour les cinq prochaines années.

Ce tout premier plan d’action culturel serait dévoilé et adopté en décembre à la suite d’une année de consultations auprès des citoyens et de plusieurs acteurs issus de différents milieux, autant économique, social que culturel. «Ce qu’on veut, c’est prendre une photo de la situation en parlant à tout le monde. Le but est de comprendre quels sont les défis qu’ils à relever et quelle est leur vision en matière de développement culturel pour l’ensemble du territoire », explique l’agente de développement culturelle qui gèrent le projet Renée Lebel.

L’Arrondissement sera accompagnée de la firme Hors-Piste qui l’aidera notamment à définir la formule de la démarche qui n’est pas encore tout à fait déterminée. L’idée d’un ou de plusieurs forums est toutefois privilégié.

Dès le printemps, les citoyens seront consultés à travers le site internet Réalisons Montréal et directement sur le terrain. «On veut rejoindre le plus de monde à travers nos têtes de réseaux dans les organisations. On va profiter aussi de la saison estivale pour aller rencontrer les citoyens dans les événements et solliciter leur participation», mentionne Renée Lebel.

En adoptant un plan d’action culturel local, l’arrondissement veut «faire mieux», indique l’agente de développement culturelle. «Il y a plein d’initiatives culturelles dans l’arrondissement, mais c’est de bien les connaître, dit-elle. C’est que les organismes puissent travailler ensemble et qu’on développe et nouveaux projets.»

Terreau fertile

Les quatre bibliothèques, les deux maisons de la culture et les nombreuses places publiques font de l’arrondissement un terreau très fertile à développer dans les prochaines années, estime la cheffe de division en culture et bibliothèques Patricia Plante. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve attend d’ailleurs 8000 nouveaux résidents dans les prochaines années, ajoute-t-elle. «Ces gens vont avoir besoin de culture et besoin de bouger, donc c’est vraiment le temps pour nous de se positionner».

Madame Lebel et Madame Plante conviennent qu’il est important de couvrir l’ensemble des secteurs. Alors que le quartier Hochelaga-Maisonneuve est plutôt riche au niveau de tous ses organismes et de son ébullition culturelle, d’autres secteurs dans l’arrondissement tirent de l’arrière en termes d’offre de proximité. «On veut vraiment les développer et travailler avec la communauté pour créer des milieux de vie intéressants», assure Renée Lebel.

Le maire d’arrondissement était visiblement enthousiaste de lancer, dimanche, cette démarche de plan d’action culturel local. Il s’est dit satisfait du plan présenté par la direction culture, loisirs, sport et développement social. «C’était très important pour notre arrondissement de maximiser nos interventions sur le terrain et de s’assurer qu’on ait une planification forte, avec une très bonne collaboration avec les acteurs du milieux et les citoyens.», Pierre Lessard Blais

Selon Renée Lebel, la démarche débute à un bon moment. «On sait que l’administration Plante a vraiment une volonté de développer l’est de la ville, donc on s’est dit qu’avec le changement dans nos organisations et tout l’intérêt que les gens ont pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c’était le temps de se doter de cet outil-là», pense-t-elle.

Realisonsmtl.ca/notreempreinteculturelle pour en savoir plus