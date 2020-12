Une murale hors norme pour Gould

Une murale de 60 mètres de long et 12 mètres de haut a été réalisée sur l’édifice des Industries Gould situé dans le parc industriel d’Anjou.

Près de deux semaines de travail étaient nécessaires à la réalisation de la murale. Elle est l’œuvre de cinq artistes, dont le célèbre muraliste Jason Botkin.

«Ce projet évoque l’histoire et la culture vibrante des Industries Gould, tout en mettant en valeur leur engagement dans la communauté d’Anjou», a expliqué M. Botkin. La murale est présentée par ses initiateurs comme étant un point de repère dans le quartier et un élément contribuant à renforcer le sentiment d’appartenance des employés de la compagnie.

«Depuis la création de la murale, on voit des familles qui passent devant la bâtisse. Des jeunes viennent prendre des photos. On sent une attention grandissante et c’est ce que nous souhaitions pour Anjou», a exprimé Frederico Panetta, président des Industries Gould.

Économie de l’est de Montréal

L’objectif, à travers la murale, est aussi de donner un nouveau dynamisme à l’économie de l’Est afin d’en faire profiter la communauté. En effet, dans un contexte où le secteur manufacturier est lui aussi touché par les impacts de la Covid-19, les Industries Gould ont augmenté leur capacité d’entreposage.

L’entreprise a également créé une nouvelle ligne de production pour sécuriser l’approvisionnement de ses clients principaux comme le Groupe Métro.

La conception et la fabrication des produits pour la gestion des ordures et du recyclage, des soins personnels, des nettoyants et des protections anti-Covid… représentent quelques activités des Industries Gould. La compagnie est la première à s’être installée dans la zone industrielle d’Anjou il y 65 ans.