Des travaux dans trois arrondissements

La Ville de Montréal octroie un contrat de plus de 3,5 M$ pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard.

Les travaux effectués par Les Entrepreneurs Bucaro Inc seront exécutés sur un total de sept kilomètres. Ils commenceront en juin prochain pour s’achever en octobre.

Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ils concerneront les rues Adam, Chambly, Lafontaine, Tellier, Hochelaga, Aylwin, de Boucherville, Sainte Catherine, Des Ormeaux, ainsi que les avenues Éric, Dubuisson et Pierre-Charbonneau.

Dans Anjou, les travaux se feront dans les rues Bombardier, Colbert et Grenache. À Saint-Léonard, ce sera sur le boulevard des Grandes-Prairies.

Les dépenses liées à ces chantiers dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Anjou et Saint-Léonard s’élèvent à 3 700 000 $.

«Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 3 456 267,11 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale», précisent les documents de la Ville.

Ces chantiers s’inscrivent dans la poursuite de la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR) et du programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).

Il s’agit là de deux grands volets du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022 pour lequel le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) a reçu un montant de 45 M$ pour l’année 2021.