L’ancien curé Baril honoré par l’arrondissement

Après avoir été pendant 27 ans curé de la paroisse Saint-François-d’Assise à Mercier-Est, François Baril a quitté officiellement sa fonction à 75 ans. L’arrondissement de Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve (MHM) lui a rendu hommage lors de sa séance du mois de juillet.

Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement, a souligné que le prêtre a officié plusieurs célébrations comme les baptêmes, les mariages et les enterrements. Il a ajouté que M. Baril a été un pilier dans la communauté en participant à diverses activités et à différentes concertations, tout en étant toujours présent lorsqu’il y avait des besoins.

Ses responsabilités se sont étendues à d’autres paroisses du secteur. Au plus fort de la Covid-19, il a gardé le contact avec plusieurs paroissiens isolés. «Il améliorait la qualité de vie par ses actions de milliers de personnes dans le secteur », a témoigné M. Lessard-Blais.

Le maire a relevé que le prêtre catholique s’intéresse également aux drames qui secouent le monde. «C’est de cette manière qu’il a accueilli pendant six mois une famille syrienne chassée par la guerre.»

M. Baril se mobilise aussi pour les enjeux climatiques et a, entre autres, créé le comité Église verte avec l’organisme Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur.

Suzie Miron, conseillère municipale de Tétreaultville, a répété que M. Baril est un homme de cœur et de conviction. Elle a mentionné qu’il est très engagé dans le quartier.

«Le projet de revitalisation de l’église Saint-Victor, c’est un peu beaucoup pas mal grâce à lui. Il a servi d’intermédiaire et on a pu faire un beau projet comme ça, ici dans notre quartier, au bénéfice des gens un peu moins chanceux, moins privilégiés que nous», a fait valoir Mme Miron.

Toujours actif dans la communauté

Le prêtre a précisé qu’il n’allait pas à la retraite, mais qu’il continuerait d’être vicaire dans la communauté. Il se dit privilégié d’être au service des communautés religieuses de Mercier-Est depuis 27 ans et d’être associé aussi à la dynamique de notre quartier.

«En fait si malgré toutes ces années, je trouve que le temps passe vite. C’est, je crois, pour deux raisons principales.(…) Je suis toujours très motivé par la mission pastorale de l’église peu importe même le déclin institutionnel auquel nous assistons et dont vous êtes conscients», a-t-il avancé. Il a ajouté qu’il ne s’ennuie pas, passant le quotidien avec des personnes engagées dans Mercier-Est, des gens extraordinaires.

«Nous faisons tous partie d’une équipe gagnante quand on travaille ensemble prioritairement au service des plus mal pris de notre société. Je suis heureux de poursuivre mon engagement dans notre milieu sous la direction de notre nouveau curé Éric Amahoumi», a-t-il dit. Il a indiqué que ce dernier vit dans le quartier depuis 11 ans et qu’il a «tout ce qu’il faut pour continuer l’importante mission qui lui est confiée.»

Le maire s’est réjoui que le prêtre décide de rester actif dans la communauté et en acceptant le mandat de vicaire à temps plein.

«C’est un grand citoyen, un grand leader de notre communauté. Et au nom de l’arrondissement et de toute nos concitoyens, on vous remercie chaleureusement de votre contribution passée, et on vous remercie de celles qui sont encore à venir», a déclaré MM. Lessard-Blais.