Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: «un secteur à éviter dès mars»

Des travaux d’envergure entraveront la circulation dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ainsi que sur l’autoroute 25 et l’échangeur Souligny dès le mois de mars, et ce, pour tout le reste de l’année 2022. L’échéancier final du chantier, prévu en décembre 2024, risque quant à lui d’être «fort probablement repoussé».

Le MTQ annonce avant toute chose deux fermetures majeures établies avant le début des travaux de longue durée.

Le tunnel et l’autoroute 25 en direction sud seront fermés toute la première fin de semaine du mois de mars. La seconde fin de semaine concerne la direction nord.

Le ministère précise que le projet est réalisé en mode alternatif «conception-construction-financement». D’autres ajustements sont à prévoir durant la période des travaux.

L’échéancier prévu en décembre 2024 sera «fort probablement repoussé», a déclaré Sandra Sultana, ingénieure au MTQ, durant la séance d’information du 4 février. Le budget est quant à lui «maintenu», a-t-elle affirmé.

Travaux en direction nord

Les travaux en direction nord, qui sont déjà en cours, se poursuivront jusqu’à la fin de l’année avec d’importantes fermetures d’accès.

Les travaux engendreront la réduction sur deux voies de la circulation de l’autoroute 25, entre le tunnel et l’échangeur Sherbrooke; la fermeture de la sortie numéro 4, de la bretelle menant de l’avenue Souligny à l’autoroute 25; ainsi que la fermeture de la rue De Boucherville, en direction sud, entre les rues Hochelaga et Tellier. Cette dernière sera également fermée en direction est, entre les rues De Boucherville et Curatteau.

Travaux du mois de février jusqu’à la fin de l’année concernant le tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine

Travaux en direction sud

Les travaux en direction sud seront échelonnés du mois de mars jusqu’à la fin de l’année 2022. Ceux-ci comprennent la fermeture partielle du tunnel, avec seulement deux voies sur trois ouvertes à la circulation.

Même cas de figure entre l’échangeur Sherbrooke et le tunnel, avec réduction des voies de circulation à deux. Déviation également de la circulation de la bretelle menant de l’avenue Souligny vers l’autoroute 25, en direction sud.

Travaux du mois de mars jusqu’à la fin de l’année concernant le tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine

Mobilité et Rive-Sud

Des ralentissements seront à prévoir dans le secteur de la Rive-Sud. Pour autant, les travaux auront une entrave de nuit, donc «transparente pour la Rive-Sud», précise Geneviève Campeau, ingénieure chargée de discipline en maintien de la mobilité pour Renouveau LaFontaine (RLF).

Afin de faciliter les déplacements et limiter la circulation dans les deux sens, le MTQ a mis en place depuis décembre dernier quatre nouvelles lignes d’autobus (461, 520, 521 et 532).

La navette 822, en circulation depuis février, permet aussi de rejoindre les stations de métro Radisson et Langelier. En fonction de l’achalandage, d’autres lignes d’autobus pourraient être mises en place et le service de taxi collectif bonifié, précise Mme Sultana.

La capacité de stationnement incitatif du côté de la Rive-Sud et de Montréal a été augmentée, grâce à la mise en place de plus de 2300 places pour la Rive-Sud et 525 de plus à la station Radisson. Une bonification du service de la navette fluviale est aussi en pourparlers pour la saison estivale.