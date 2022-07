Les parcs d’Anjou font peau neuve pendant l’été

L’arrondissement d’Anjou offre une véritable cure de jouvence aux parcs de son quartier. Cette année, c’est près de 3 M qui auront été investis pour offrir aux résidents des lieux de rencontre agréables ainsi que des espaces sécuritaires et accessibles universellement.

Plus de 2 M$ serviront à des travaux d’amélioration dans le secteur d’Anjou-sur-le-lac. Deux places publiques seront aménagées dans le parc, avec de nouvelles tables de pique-nique, des bancs, fontaines à boire, et bien d’autres nouveautés encore. Les parcs vont également faire un virage plus écologique, puisque certains des parcs vont changer leur éclairage pour opter pour des ampoules à DEL, qui ont des propriétés durables et permettent de contrôler l’intensité.

Les parcs concernés sont le parc Chénier, André-Laurendeau, Roger-Rousseau, et Lucie-Bruneau.

Un million de dollars seront octroyés au réaménagement du parc d’Allonnes. Les modules de jeu seront remplacés, et ajouter une fontaine à boire, du mobilier, de l’éclairage, ainsi qu’une table de ping-pong sur dalle de béton.

L’ensemble de ces travaux commencera au cours du mois de juillet et s’échelonnera jusqu’à l’automne.