Anjou met de nouveau ses bénévoles à l’honneur

Depuis 16 ans, l’Arrondissement d’Anjou souligne l’apport des bénévoles œuvrant pour sa communauté. Cela sera de nouveau le cas cette année avec la soirée Hommage à l’action bénévole angevine – Édition 2022, qui aura lieu le 20 octobre.

Il est possible de proposer des personnes qui sont bénévoles dans l’arrondissement et dont l’engagement dans la communauté est digne d’être promu.

Il y a trois catégories de bénévoles: le grand bénévole (15 ans et plus de bénévolat), le bénévole de soutien (4 ans et plus), et la relève bénévole (3 ans ou moins).

Les candidats doivent répondre à trois différents critères d’évaluation, soit le plan de l’investissement (en temps, en efforts, l’assiduité, l’engagement etc…), la réalisation (les accomplissements, tâches exécutées, idées proposées etc…), et l’inspiration et l’incidence (l’impact de l’implication, l’amélioration de la qualité de vie, etc…).

Pour recommander un candidat pour l’Hommage à l’action bénévole angevine, il suffit de remplir le formulaire de mise en candidature selon la catégorie visée avant le 2 septembre prochain.