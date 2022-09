Sens unique sur Lebrun: annulé ou reporté?

La volonté du ministère des Transports du Québec (MTQ) de créer un sens unique sur l’avenue Lebrun, entre les avenues Souligny et Dubuisson, demeure nébuleuse dans Tétreaultville. Tandis que l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve soutient que le projet a été annulé, Québec indique de son côté que la mise en sens unique a été «reportée à une date ultérieure».

C’est du moins ce que le porte-parole du MTQ, Martin Girard, a déclaré à Métro le 9 septembre dernier, le jour où la mise en sens unique de cette avenue traversant une voie ferroviaire avait été annoncée au départ.

En effet, lors de la réouverture vers le sud de l’intersection Honoré-Beaugrand et Souligny le 2 septembre, le MTQ avait annoncé en contrepartie la mise en sens unique vers le nord de l’avenue Lebrun entre Souligny et Dubuisson, dès la semaine suivante.

Cette annonce avait provoqué une réaction unanime du côté des élus de MHM puisqu’à la fois l’administration de l’arrondissement et les conseillers de l’opposition s’étaient positionnés contre cette mise en sens unique.

Perturbations de la mobilité

Après des discussions avec le MTQ, l’Arrondissement serait parvenu à s’entendre pour l’annulation de ce projet, du moins si on se fie à une publication du maire de MHM, Pierre Lessard-Blais.

«[…]Suite à des échanges récents avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), je suis heureux de confirmer que Québec a accepté de ne pas aller de l’avant avec cette mise à sens unique de Lebrun et que la circulation pourra continuer de s’effectuer dans les deux sens», a écrit le maire sur Facebook le 8 septembre.

Parlant de «petite victoire», Pierre Lessard-Blais a rappelé dans sa publication que l’Arrondissement n’est pas les maîtres d’œuvre du chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, travaux qui sont responsables des nombreuses perturbations de la mobilité dans Mercier-Est.

«[…] l’arrondissement continuera de proposer au MTQ davantage de communications transmises aux citoyen-ne-s et des mesures de mitigation durant les travaux, peut-on lire sur la publication du maire. D’ailleurs, nous recommandons à Québec de fournir des études d’impacts sur la circulation locale et la sécurité de l’ensemble des usagères et usagers de la route.»

Interrogé sur la contradiction entre l’information donnée par Québec et MHM, le porte-parole du MTQ a renvoyé Métro à ce dernier, prétextant que ce report a été fait «à la demande de l’arrondissement».