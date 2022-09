Opération séduction pour un lien avec le centre-ville

Deux experts ayant fait partie du comité mandaté d’assurer l’intégration urbaine du REM de l’Est, Christian Yaccarini et Christian Savard, souhaitent que la communauté de l’Est adhère à leur proposition de tracé pour un transport reliant l’est de Montréal au centre-ville.

C’était du moins l’objectif de la présentation du 21 septembre, devant une assemblée de plus de 300 personnes réunies lors d’un dîner-conférence au Club Métropolitain du Golf d’Anjou organisé par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM).

«Notre souhait, c’est qu’on ne parle plus de la proposition Yaccarini-Savard, mais qu’on parle minimalement de la proposition de l’est de Montréal, a déclaré le président et chef de la direction de la Société de développement Angus (SDA), Christian Yaccarini. Et si on pouvait faire en sorte que ce soit la proposition de Montréal, ce serait parfait.»

En entrevue avec Métro après la présentation, ce dernier soulignait la composition de la salle, qui accueillait entre autres les élus de Montréal, les tables de quartiers, les groupes communautaires, les établissements d’enseignement, le CIUSSS, le Parc olympique ou encore, le Port de Montréal.

«On avait vraiment un aréopage complet de l’est de Montréal. Et le fait d’avoir la Chambre de commerce de Montréal et l’IDU [Institut de développement urbain du Québec] démontre que ce projet reçoit une adhésion», a soutenu le PDG de la SDA.

Le président et directeur général de la CCEM, Jean-Denis Charest, abondait dans le même sens.

Je pense que c’est une démonstration extrêmement forte de la mobilisation et de la volonté de l’est de Montréal de se doter d’un lien [avec le centre-ville] et d’aller de l’avant. Jean-Denis Charest, PDG de la CCEM

Selon lui, la proposition Yaccarini-Savard diminuerait le nombre de transferts, permettrait d’attirer des employés dans l’Est et multiplierait les connexions avec le réseau, «pour qu’on ait un système de transport digne de ce siècle».

Opposition

Si plusieurs acteurs présents semblaient effectivement apprécier la proposition, le Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E) a pour sa part rejeté le «projet alternatif au REM de l’Est», dans une lettre ouverte publiée au début septembre.

Invité à répondre à ces critiques, Christian Yaccarini n’a pas souhaité répliquer à la lettre, préférant plutôt faire un appel aux gens de Mercier-Est pour les inviter à «venir travailler avec [eux] pour trouver une solution qui sera convenable pour tout le monde».

«Ce que je dis aux gens de Mercier-Est c’est que vous pouvez vous opposer, mais il va avoir un REM de l’Est, a-t-il affirmé. Pour le réussir, il faut travailler ensemble.»

On va être beaucoup plus fort si on se réunit pour trouver une solution sur Souligny que d’être juste dans une opposition “un tramway ou rien”. Christian Yaccarini, PDG de la SDA

Et pourquoi pas un métro, comme le proposent certains partis politiques actuellement en campagne électorale?

«On ne pourra pas développer le transport en commun partout si on veut uniquement faire du souterrain, a expliqué le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard. Ça représente des coûts beaucoup trop importants. Il faut donc s’ouvrir à l’idée de passer parfois en surface.»

Ce dernier a précisé qu’il y a d’autres options qu’un viaduc, comme le talus végétalisé et la tranchée ouverte ou couverte.

Et Rivière-des-Prairies?

Contrairement au projet avorté de la CDPQ Infra, la proposition des deux hommes inclut les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal dans leur tracé. En revanche, le secteur de Rivière-des-Prairies semble encore une fois oublié.

«C’est clair pour nous qu’un prolongement vers Rivière-des-Prairies est essentiel à terme», a rétorqué Christian Savard.

On ne pouvait pas mettre tout le réseau dont on rêve, parce qu’à un moment donné, ça aurait été une bouchée trop grosse à avaler pour tout le monde. Christian Savard, DG de Vivre en ville

Se disant conscient que Rivière-des-Prairies est l’un des parents pauvres à Montréal en transport collectif, il a soutenu que ce prolongement devra se faire éventuellement dans ce secteur.