Électronique: Ottawa investit 3 M$ pour le recyclage de métaux à Anjou

Le président-directeur général d'enim, Simon Racicot-Daignault, était accompagné du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez. Ce dernier a annoncé l'investissement fédéral pour l'entreprise.

Le gouvernement fédéral injectera 3 M$ dans la jeune entreprise d’Anjou enim, spécialisée en recyclage et extraction des métaux dans les produits électroniques à l’aide de procédés hydrométallurgiques. Le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez en a fait l’annonce le 22 février, dans les locaux de l’entreprise recyclage de batteries Lithion, à Anjou.

Effectué dans le cadre du programme Technologies du développement durable Canada (TDDC), cet investissement permettra à enim de recycler des appareils électroniques qui se retrouvent actuellement enfouis ou sont brûlés pour en extraire les métaux. L’entreprise d’Anjou contribuera donc à réduire l’impact environnemental des produits électroniques en fin de vie.

De l’or dans les machines

«Quand on regarde nos vieux équipements électroniques comme des téléphones ou des ordinateurs, ils sont souvent perçus comme des déchets, a expliqué lors de l’annonce le président-directeur général d’enim, Simon Racicot-Daignault. Par contre, il y a dans ces déchets une grande concentration de métaux, surtout dans les circuits imprimés, métaux que notre entreprise peut revaloriser. Donc, on aime dire qu’on transforme nos déchets en or, littéralement.»

Démonstration des métaux récupérés lors du recyclage de téléphones ou d’ordinateurs en utilisant des procédés hydrométallurgiques; de l’argent, de l’or et du platine sont présentés comme exemples de métaux récupérés. Photo: David Beauchamp, Métro

Cette transformation est possible grâce à des procédés hydrométallurgiques écoresponsables développés par Dundee Technologies Durables, qui trient les métaux dans les appareils et permettent de soutirer les matières comme l’or, le zinc et le cuivre sans aucune émanation toxique. Ces métaux recyclés sont ensuite vendus aux producteurs d’appareils électroniques, encourageant une économie circulaire.

«Il y a entre 10 et 100 fois plus d’or dans les cartes de circuits imprimés que dans les minerais qu’on extrait de la terre, a précisé M. Racicot-Daignault. En plus de l’or, on récolte également du palladium, du platine et du cuivre, des minéraux critiques et stratégiques pour le Canada. On revend ces métaux à des entreprises qui créent des circuits imprimés ou qui créent des produits qui nécessitent des métaux. Il y a beaucoup d’intérêt de la part des fabricants parce que cette circularité économique qu’on propose évite d’extraire des métaux du sol, ce qui est plus coûteux économiquement et écologiquement.»

Une première au Québec

Citant les données du World Economic Forum, M. Racicot-Daignault précise que 7% des réserves d’or au monde sont contenues dans les circuits imprimés des appareils électroniques. Pourtant, l’équivalent de 75 000 tours Eiffel de déchets électroniques sont jetés et non recyclés par année. C’est ce manque de spécialisation qui a influencé la fondation de l’entreprise enim – le mot mine inversé – en décembre 2022. Il s’agit de la première entreprise québécoise dédiée spécifiquement au recyclage de métaux dans les appareils électroniques.

«Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, on va pouvoir bâtir et opérer notre usine à Thetford Mines et démontrer à l’échelle industrielle tout le potentiel du génie québécois. Merci pour cet investissement qui va faire en sorte de créer un monde meilleur pour nos enfants et les générations futures», a conclu le PDG.