MHM rend hommage à une femme engagée

Directrice générale de l’organisme Mercier-Ouest Quartier en santé depuis 10 ans, Julie Frappier a été félicitée pour son engagement par le maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, et l’ensemble des élus, lors de la dernière assemblée du conseil, le 3 avril.

En plus d’avoir été pendant près de 15 ans intervenante à la Commission scolaire de Montréal, Mme Frappier a expérimenté le coaching en improvisation, la mise en scène de pièces de théâtre et la formation de pairs pour de nouvelles pratiques pédagogiques. C’est par la suite qu’elle a franchi le pas dans le milieu communautaire, dans les secteurs de Rosemont, Mercier-Est et Mercier-Ouest.

Julie Frappier a contribué pendant des années à la vitalité sociale de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM

Habitante de l’arrondissement de MHM depuis les années 1990, c’est en novembre 2014 qu’elle s’est jointe à la Table de quartier de Mercier-Ouest Quartier en santé. Elle a particulièrement été au cœur de la crise de la pandémie de 2020, en participant aux différents comités de veille et à la cellule d’urgence composée des acteurs du milieu de MHM.

Elle occupera dès à présent un poste de direction au Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire.