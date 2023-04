Une nouvelle place publique à Tétreaultville

Une nouvelle place publique sera aménagée dans Tétreaultville à l’angle des rues Hochelaga et Des Ormeaux, soit les deux principales artères commerciales du secteur.

La vocation exacte de la place publique sera discutée avec la population, les organismes et les commerçants du secteur lors de démarches de consultation.

«Hochelaga/Des Ormeaux, c’est le cœur de Tétreaultville. Malheureusement, ce secteur a beaucoup souffert ces dernières décennies. Avec cette nouvelle place publique, nous voulons inviter les citoyens à se réapproprier ce cœur de quartier et le faire vibrer pleinement», déclare le maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Le terrain de la future place a une superficie de 403 mètres carrés, occupés par un bâtiment commercial vacant. Celui-ci sera détruit, le terrain gazonné et un mobilier temporaire installé avant la mise sur pied d’un réaménagement permanent «dans les prochaines années».

L’installation d’une nouvelle place publique est «une excellente nouvelle pour le dynamisme commercial de Tétreaultville», selon la vice-présidente de l’Association des commerçants de Tétreaultville, Annie Martel.

L’arrondissement espère que la place publique aura pour effet de stimuler l’achalandage dans les rues et les commerces de Tétreaultville, en plus de permettre l’organisation d’événements, de foires commerciales et de prestations artistiques.

