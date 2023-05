Coups de feu sur le pas de la porte d’un logement de Mercier

Un homme de 57 ans a été blessé à la main lors d’une altercation sur le pas de la porte d’un logement de la rue Bossuet, près de la rue Ontario, dans la nuit de jeudi. Les suspects ont tiré au moins un coup de feu, mais l’homme n’a pas été atteint par un projectile.

La victime a été transportée à l’hôpital et les soignants ne craignent pas pour sa vie. Un peu avant 1h30, les suspects se sont présentés au domicile de la victime, et une violente altercation a éclaté après l’ouverture de la porte, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Des coups de feu ont alors été tirés par les suspects. Ceux-ci ont ensuite pris la fuite.

Une fois sur place, les policiers ont localisé la victime qui était blessée à la main. Le SPVM n’était pas en mesure de préciser la nature de la blessure de l’homme. De plus, les enquêteurs ont également trouvé un impact de projectile et une douille. La victime devrait être rencontrée dans la journée, lorsque les circonstances médicales le permettront.

De plus, le SPVM a également déployé plusieurs enquêteurs pour élucider l’affaire. Les policiers rencontrent les témoins, font du porte-à-porte et visionnent les caméras de surveillance. Les techniciens en identité judiciaire, chargés d’expertiser la scène, et l’escouade canine sont aussi sur place.