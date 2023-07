MHM: 5 nouveaux logements sociaux à venir à la Maison l’Exode

L’organisme Maison l’Exode pourra bientôt agrandir son offre de service dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve puisque les travaux d’agrandissement de son pavillon André-Dumont ont débuté. Une fois le projet d’agrandissement terminé, le pavillon abritera 5 nouveaux logements sociaux destinés à des hommes et des femmes qui vivent avec des problèmes de toxicomanie.

C’est mercredi matin que les gouvernements du Canada et du Québec ont lancé le début des travaux pour lesquels le gouvernement fédéral investit 955 000$ et le gouvernement provincial verse 549 000$.

Le pavillon André-Dumont est un centre d’hébergement de l’organisme Maison l’Exode, situé sur la rue Letourneux, qui offre présentement 17 lits pour hommes et femmes «dans un environnement paisible et sécuritaire favorisant les efforts de réinsertion sociale».

Pour la députée fédérale d’Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Soraya Martinez Ferrada, cet agrandissement est une excellente nouvelle pour répondre aux besoins de la communauté d’Hochelaga. «Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers», s’est-elle félicitée.

En plus du pavillon André Dumont, la Maison l’Exode compte l’Auberge de Bruxelles, sur la rue Hochelaga, et l’Alpha, sur la rue Clark. «Depuis 1990, cet organisme continue de croire au potentiel de chaque personne en situation de dépendance afin de réussir une démarche de réinsertion sociale grâce à un programme éprouvé et certifié dans un milieu de vie encadrant et motivant», a souligné le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.