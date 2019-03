Le centre des jeunes l’Escale fête son 40e anniversaire

L’Escale fête en 2019 ses quarante années d’existence. Présent depuis 1979 sur le territoire, l’organisme est devenu au fil du temps une référence auprès des jeunes de Montréal-Nord.

« Nous fêterons le 40e anniversaire tout au long de l’année, mais le point culminant sera le gala des bravos qui aura lieu le 16 mai prochain », s’enthousiasme Sophie Laquerre, co-directrice du centre des jeunes l’Escale.

Célébré chaque année depuis huit ans, l’événement a pour but de valoriser le travail de l’organisme et le dynamisme des jeunes du centre. Pour les 40 ans, l’événement sera placé sous le signe des retrouvailles, avec la mise en place du cocktail des anciens, où plusieurs jeunes et intervenants passés par l’Escale viendront assister au gala.

« Frédéric Barbusci sera notre parrain pour la soirée, détaille la co-directrice. Le gala sert à mettre en valeur le parcours de nos jeunes, et Frédéric, qui a réussi à se faire une place en tant que comédien, sera un bel exemple de réussite pour les jeunes qui seront présents. »

Christine Black, animatrice puis directrice de l’Escale de 2002 à 2016, sera également de la partie.

« Évidemment, ce sera un grand plaisir pour moi d’être là, car cela représente quatorze années de ma vie, assure la mairesse de Montréal-Nord. Le centre est l’un des plus vieux organismes jeunesse de l’arrondissement, et il est très important pour beaucoup de jeunes de l’arrondissement.»

Tout au long de l’année 2019, l’organisme sera décoré du vert de l’émeraude. Le logo a même été repensé pour l’occasion.

« Nous trouvions intéressant d’utiliser la métaphore des noces d’émeraude, habituellement utilisée lorsqu’on célèbre quarante années de mariage, explique Sophie Laquerre. C’est un moyen pour nous de dire que l’Escale est marié à Montréal-Nord depuis 40 ans. »

Une institution de Montréal-Nord

Depuis 1979, l’organisme situé dans le parc Saint-Laurent accompagne et gère plus de 250 jeunes âgés de 15 à 25 ans, particulièrement les jeunes sans emploi ou en situation de décrochage scolaire. L’Escale dispose de plusieurs missions et volets à son actif.

« Nous favorisons l’insertion professionnelle en offrant des premières expériences de travail à nos jeunes, mais nous sommes également un milieu de vie et une structure d’accueil pour eux, détaille la co-directrice. Le centre est d’ailleurs ouvert à tous le jeudi et vendredi soir, et les jeunes peuvent venir passer du temps ici et profiter de nos activités. »

Parmi les projets développés ces dernières années, le programme Aspirants animateurs, qui forme des jeunes à des postes d’animateurs de camps de jour, le programme TAPAJ, qui propose des services de travail payé à la journée, ou encore le projet Boom, qui vise à développer les compétences artistiques des jeunes et à mieux diffuser les arts et la culture urbaine à Montréal-Nord.

« Beaucoup de nord-montréalais ont des souvenirs de jeunesse liés à l’Escale, soutient Christine Black. Le centre est un peu comme une seconde maison pour eux, beaucoup de gangs d’amis d’adolescence se sont formés ici. La grande force du centre, c’est qu’il a su se renouveler et répondre aux besoins des jeunes qui changent d’années en années. »