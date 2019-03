Montréal-Nord : les emplacements des nouvelles stations BIXI sont connus

BIXI roulera dans cinq arrondissements supplémentaires dès ce printemps. Les nouvelles stations des territoires de l’est de Montréal sont désormais connues.

Les Nords-Montréalais pourront utiliser le système de vélo en libre-service à partir du 15 avril. Deux stations seront installées sur le territoire, au coin de l’avenue de Belleville et de la rue Fleury, ainsi qu’à l’angle de l’avenue des Récollets et de l’avenue Martial.

« Nous sommes fiers de cette collaboration, assure le directeur général Christian Vermette. J’espère que les travailleurs et citoyens de Montréal-Nord profiteront de l’arrivée de BIXI pour découvrir ce mode de transport pratique, écologique et économique. »

Deux bornes BIXI seront également implantées dans l’arrondissement voisin de Saint-Léonard, l’une se trouvera au coin des rues Bélanger et Dumesnil, tandis que l’autre sera située à l’angle des rues Jean-Talon et De Lisieux.

Enfin, du côté d’Anjou, deux stations verront le jour, et seront installées respectivement à proximité du parc Antioche, et au coin du boulevard des Galeries d’Anjou et de la rue Bélanger.

Un réseau en expansion

Comme annoncé en novembre dernier, cinq arrondissements supplémentaires viendront s’ajouter au réseau, en plus des 9 territoires déjà desservis jusqu’à présent. Si Anjou, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Lachine et Saint-Laurent viendront bonifier le service dès ce printemps, les arrondissements de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Pierrefonds-Roxboro suivront en 2020 et 2021.

Depuis la création de BIXI Montréal en 2014, l’utilisation du service n’a cessé de croître. L’année 2018 aura même été une année record avec 5,3 millions de déplacements effectués.

En 2019, plus de 600 stations et 7250 vélos seront disponibles pour les citoyens de Montréal, Longueuil et Westmount, ce qui fera de BIXI le plus grand réseau en Amérique du Nord, après celui de New York.

La société prévoit enfin de faire rouler ses vélos dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal d’ici 2028.