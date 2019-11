Des milliers de Nord-Montréalais privés d’électricité depuis vendredi matin

Des pannes de courants sont survenues dans plusieurs secteurs de Montréal-Nord à différentes heures ce matin en raison des vents violents qui ont soufflé toute la journée sur la province. Au moins 3000 Nord-Montréalais sont toujours privés d’électricité, mais ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé.

Une panne majeure frappe notamment le secteur nord-est de Montréal-Nord, l’un des quartiers les plus densifiés au Canada. Cette même panne touche également une partie de Saint-Léonard et affiche à elle seule 6295 clients sans électricité. Il n’est pas possible de savoir combien d’entre eux habitent à Montréal-Nord.

La Maison culturelle et communautaire est aussi touchée par la panne. Celle-ci a temporairement fermé ses portes aux usagers cet après-midi. L’arrondissement a annoncé l’annulation d’un spectacle qui devait y avoir lieu ce soir.

Non loin, plus de 1600 résidents se trouvant approximativement entre les boulevards Henri-Bourassa et Industriel, du nord au sud, et les boulevards Sainte-Gertrude et Lacordaire, d’ouest en est, sont également touché par une panne. S’ajoutent à ceux-ci plus de 600 foyers tout juste à l’est du boulevard Langelier.

D’autres secteurs plus isolés comme un tronçon de la rue Belleville sont privés de courant