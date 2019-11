Will Prosper raconte l’histoire touchante d’Alain Philoctète

Le documentariste nord-montréalais Will Prosper présente son nouveau long métrage « Kenbe la, jusqu’à la victoire ». Il raconte l’histoire touchante d’Alain Philoctète, un Montréalais habitant à Rivière-Des-Prairies d’origine haïtienne qui tente de réaliser un projet de permaculture dans son pays d’origine alors qu’il est atteint d’un cancer. Le Guide s’est entretenu avec eux pour discuter de l’œuvre.

C’est en 2012, alors candidat solidaire pour l’élection provinciale dans Bourassa-Sauvé, que Will Prosper rencontre Alain Philoctète. Ce dernier s’impliquait comme bénévole dans sa campagne. Will trouve en Alain sagesse et bonté. Ils deviennent amis.

L’idée vient au documentariste de faire un film avec lui. « Au début, on voulait créer un film qui parlait du régime duvaliériste et Alain faisait partie de cette histoire-là, raconte Will Prosper. Sauf qu’on a vu qu’Alain était tellement un personnage qui était riche qu’on s’est dit qu’il méritait un film. »

Ainsi, le long métrage de 83 minutes suit l’homme de 56 ans en Haïti alors qu’il tente de réaliser un projet de permaculture. Il étudie au passage le modèle des écovillages ou « lakous » en créole, qu’il croit être un contrepouvoir grâce à l’autonomie dont ils font preuve.

Une maladie qui chamboule tout

Alain Philoctète doit cependant retourner à Montréal pour subir ses traitements de chimiothérapie. Il vit des moments très difficiles. Des scènes de souffrance sont captées par la caméra.

« Ce qui fait la grande valeur de Will en tant que réalisateur, c’est que je n’ai jamais senti du voyeurisme, exprime M. Philoctète. Pour moi, c’était inscrit dans une spontanéité et une complicité entre le réalisateur et moi. »

Regard profond sur Haïti

Un des objectifs du documentaire, selon M. Prosper, était de montrer qu’il y a un autre côté de la médaille en Haïti.

« Souvent ce qu’on voit d’Haïti, c’est le misérabilisme qu’on montre dans les nouvelles, remarque le réalisateur. Et là ce n’est pas du tout ça. C’est quelqu’un qui a grandi dans le pays, mais qui retourne aussi et qui va voir des gens qui se prennent en main dans des endroits qu’on ne voit pas souvent, à l’extérieur de la ville. »

Si le contexte politique en Haïti ne l’a pas empêché d’y revenir, il a un impact sur l’entourage de M. Philoctète. « Je connais des personnes qui veulent retourner, mais à cause de la situation actuelle, je pense qu’ils sont en train de remettre en cause ce désir », dit-il.

Kenbe la, jusqu’à la victoire est présenté en première mondiale aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) le 19 novembre et à la Cinémathèque québécoise à compter du 30 janvier 2020.