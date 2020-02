Le Centre Jean-Paul-Lemay ouvrira un café étudiant accessible à tous

Le Centre Jean-Paul Lemay, qui se spécialise en rafraîchissement scolaire, ouvrira un nouveau café étudiant dans un local annexé au sien. Il s’agira d’un nouvel espace communautaire où ses élèves, mais aussi le voisinage, pourront casser la croute à moindre coût. Cette annonce s’inscrit le 25e anniversaire du Centre.

Imaginé depuis plusieurs années, le café étudiant du Centre Jean-Paul Lemay est en train de prendre forme. Les travaux d’aménagement ont débuté. La direction envisage une ouverture vers la fin du mois d’avril.

L’établissement n’a pas d’objectif de profit, mais il devrait tout de même s’autofinancer. Sa mission est plutôt orientée vers les services donnés à la clientèle le fréquentant.

«On a des étudiants ici, et on sait que c’est une clientèle moins nantie. Des fois, on voit qu’ils ont beaucoup de misère à amener un lunch, et les restaurants du secteur coûtent beaucoup plus cher.» -Roger Petitfrère, directeur

Toutefois, ce café ne sera pas ouvert exclusivement aux étudiants, mais à tout le monde, tient à souligner M. Petitfrère. «Les gens du quartier ne sont pas non plus nécessairement bien nantis. On est quand même à Montréal-Nord.»

Le directeur croit également que d’être ouvert à tous pourra faire connaître le Centre et potentiellement aider plus de personnes n’ayant pas terminé leur secondaire.

En outre, on compte utiliser ce bistro pour organiser des activités en lien avec la mission du Centre. On évoque notamment des activités culturelles et littéraires.

L’administration a embauché la firme Architecture Synthèse pour réaliser les travaux. PME Montréal et Desjardins Entreprise financeront le projet de plus 500 000$.

25e anniversaire

Ouvert par le défunt Jean-Paul Lemay en 1995, le Centre était l’un des premiers à offrir du rafraichissement scolaire, sous cette forme, à l’époque. C’est son nouveau directeur Roger Petitfrère qui l’avait rebaptisé en l’honneur de son fondateur, en 2009.

Ce rafraîchissement scolaire prend la forme de formation de 150 heures pour cinq ou dix semaines.

Il fait partie du volet «école de rue» du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. «Ici, c’est pour ceux qui ne se reconnaissent pas chez eux dans le système traditionnel», souligne l’actuel directeur, lorsqu’on lui demande de décrire l’établissement.

La secrétaire du Centre, Isabelle Lévesque, est une ancienne étudiante ayant passé par le rafraichissement scolaire. «Je n’avais pas beaucoup de scolarité et ça a changé beaucoup de choses quand je suis venue ici. J’ai pu poursuivre mes études et faire un DEP en secrétariat après mon passage au Centre.»

Environ 1000 étudiants s’y inscrivent annuellement pour suivre une formation.

Ce dernier dévoilera prochainement sa programmation complète d’activités pour fêter son 25e anniversaire.