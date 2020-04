La veuve d’Yves Ryan, Huguette Labrecque-Ryan, s’éteint à 94 ans

La veuve de l’ancien maire de Montréal-Nord Huguette Labrecque-Ryan est décédée, hier, à l’âge de 94 ans.

Mme Labrecque-Ryan s’est éteinte au CHSLD Laurendeau. Selon son fils Guy Ryan, sa mort ne serait pas liée à la COVID-19, qui a infecté plusieurs résidents de l’établissement. Elle aurait reçu deux tests négatifs de la maladie.

«C’est un gros morceau qu’on perd. J’ai été très, très proche de ma mère» -Guy Ryan, fils de Huguette Labrecque-Ryan

Née en 1925 à Ham-Nord, Mme Labrecque-Ryan fut d’abord enseignante au primaire dans son village natal. Elle suit ensuite une formation d’infirmière à Montréal durant laquelle elle rencontre Yves Ryan. Le couple se marie en 1952 et s’installe à Montréal-Nord autour des mêmes années. Son mari fut maire de 1963 à 2001. Il est décédé en 2014.

Mme Labrecque-Ryan n’exerçait pas de métier, mais elle multipliait les implications communautaires. «C’était une femme effacée par rapport à mon père qui était maire, mais elle était dévouée, souligne Guy Ryan. Elle faisait beaucoup de bénévolat et elle était très proche des organismes pour personnes âgées. Elle était aussi responsable des collectes de sang pendant des années»

Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy et Denise, et ses petits-fils Hugues et Cédric.

Hommages

Plusieurs personnalités locales ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, après avoir appris la nouvelle.

«Elle aura été une complice, le fer de lance d’Yves, a écrit l’ex-maire de Montréal et résident de Montréal-Nord, Denis Coderre. Solide comme un roc elle aura été une femme dévouée, accomplie qui avait un sens peu commun du sens des gens. Elle avait une acuité pour saisir et comprendre l’environnement dans lequel elle se trouvait. Elle aura été une grande première dame pour Montréal-Nord dans tous les sens nobles du terme. Merci pour tout Mme Ryan. Mes prières et pensées.»

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, a aussi réagi à la nouvelle sur Facebook. Elle a annoncé qu’un hommage lui serait fait lors du prochain conseil d’arrondissement. «Femme réservée, dédiée, dévouée à sa famille et infirmière de formation, Huguette inspirait le respect, la bonté et la confiance, a-t-elle écrit. C’était une grande dame de Montréal-Nord!

Correctrice pour le Guide

Avant d’être maire de Montréal-Nord, Yves Ryan était rédacteur en chef du Guide de Montréal-Nord. Selon leur fils Guy, Huguette Labrecque-Ryan a corrigé «pendant des années» des épreuves du journal de quartier.