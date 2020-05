Canicule : Montréal-Nord veut des solutions

À l’arrivée d’une canicule prématurée, la mairesse de Montréal-Nord s’inquiète que plusieurs de ses citoyens n’auront pas accès à des installations publiques pour se rafraîchir.

«On voudrait savoir si nos citoyens pourront profiter des jeux d’eau dès cet après-midi», a demandé Christine Black lors de la séance du conseil municipal de ce matin.

Montréal pourrait vivre l’un des épisodes de chaleur les plus prématurés de son histoire, avec des températures ressenties pouvant monter jusqu’à 39 degrés Celsius au cours des prochains jours.

La mairesse d’arrondissement s’est dite «particulièrement inquiète» pour les personnes aînées et a soutenu que le plan chaleur «devrait être une priorité de l’administration [Plante]».

Malgré la canicule, le gouvernement du Québec n’a pas prévu de plan d’ouverture temporaire des lieux climatisés, comme les bibliothèques et les centres commerciaux.

«Avant, s’il faisait très très chaud, on pouvait laisser la Maison culturelle et communautaire ouverte plus tard, on pouvait envoyer les gens aux piscines et aux jeux d’eau plus tard, a expliqué Christine Black hier, en entrevue avec Métro. Actuellement, toutes ces installations sont fermées.»

En entrevue avec Métro hier, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a affirmé que la santé publique «réfléchissait» à ces solutions.

«Le CCMU travaille avec la direction de la Ville et les arrondissements pour gérer cette situation», a expliqué la responsable de la sécurité publique Rosannie Filato au conseil municipal de ce matin.

Avec la collaboration de Zacharie Goudreault