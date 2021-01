2021 dans l’oeil de la mairesse Christine Black

Alors que s’amorce une année électorale pour la mairesse de Montréal-Nord, celle-ci nous donne sa vision des grands dossiers qui seront sur son bureau en 2021. Entrevue.

Quelles sont vos priorités en matière de transports?

La sécurisation et l’apaisement des rues. Les citoyens nous disent de façon générale que dans plusieurs rues de Montréal-Nord, les véhicules roulent très rapidement. On est en train d’analyser différentes mesures. On parle de saillies, et je dirais même qu’on peut aller jusqu’à des dos d’âne. Il y a des annonces qui pourraient être faites en cours d’année. Également, on va être un des joueurs importants dans le dossier du REM. Il va y avoir énormément de travail et nos équipes seront impliquées pour une bonne intégration dans le quartier. Notre rôle va être surtout de faire valoir les préoccupations des Nord-Montréalais.

Vous avez lancé un plan en habitation en 2019. Quelles avancées seront faites cette année ?

Dès le début de l’année, nous allons amorcer une grande démarche de consultation et de rendez-vous avec les parties prenantes pour l’élaboration d’un plan d’action collectif en habitation.

Au cours de cette démarche, nous allons notamment aborder les thèmes du logement social, de la salubrité des logements et de l’adaptation au nouveau Règlement pour une métropole mixte.

Nous serons le premier arrondissement à nous doter d’un tel plan.

L’une de vos priorités est d’améliorer l’offre d’espaces verts. Quel travail en ce sens sera fait cette année ?

On a un double défi. Rénover ce qui est existant et acquérir et aménager. Ce sera une grande année pour terminer et poursuivre certains projets. Il y a des gros projets qui aboutissent, comme le parc Aimé-Léonard. Le pavillon du parc Henri-Bourassa devrait ouvrir en début d’année.

Votre administration a dressé une liste de 22 projets «stratégiques» que vous souhaitez faire financer. Combien d’entre eux aimeriez-vous voir débloquer en 2020 ?

Tous les projets mériteraient qu’il y ait certaines avancées. Ils ont tous des éléments qui pouvaient contribuer à faire en sorte que Montréal-Nord soit moins vulnérable à toutes les crises qu’on connait. C’est un dossier toujours en évolution et qui va être appelé à être bonifié au cours des prochains mois.

Vous avez présenté ces projets à la ministre Chantal Rouleau que vous tentez de convaincre d’investir massivement dans Montréal-Nord. Vous attendez-vous à plus d’annonces de Québec pour venir en aide à votre quartier ?

C’est un bon signal qui nous était envoyé avec la reconduction et la bonification de l’entente Priorité jeunesse. En même temps, on s’entend que ça prend des millions pour faire en sorte de vraiment transformer la réalité de Montréal-Nord et faire une différence sur les déterminants entre autres de la santé et tous les enjeux de sécurité publique. Ça prend vraiment des annonces sur plusieurs pans.

Le secteur nord-est a été le théâtre de plusieurs événements violents en deuxième moitié d’année. Comment éviter une nouvelle flambée en 2021?

On souhaite beaucoup un apaisement dans le quartier en 2021. On veut retrouver la paix. Il y a un travail policier important à faire dans le court terme, mais à court, moyen et long termes, il y a tout un travail à faire de notre côté, que ce soit en aménagement urbain, en sécurité publique, en intervention et prévention, entre autres auprès de nos jeunes.

Vous avez reconnu le racisme systémique à Montréal-Nord et affirmé qu’il y avait beaucoup de travail à faire. Quelles actions sont prévues en 2021 ?

Le travail en lien avec le rapport de l’OCPM se poursuit toujours. On va en rediscuter en début d’année pour voir comment on va faire face à tout cela. Ce qu’on a parfois réalisé, c’est qu’à la base, c’est à la ville-centre que certains changements doivent être faits pour augmenter le nombre de personnes issues de minorités. On n’oublie surtout pas cet enjeu-là qui est fort important pour notre communauté.

