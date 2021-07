Marché Bilal: le Maghreb à votre portée

Le Marché Bilal a pignon sur rue dans Montréal-Nord depuis une vingtaine d’années. Dans ce petit magasin familial de la rue Charleroi, on trouve toutes sortes de produits importés du Maghreb: semoules, thé, tajines, barbecues en terre cuite et même savons et produits de beauté.

Originaire du Maroc, la famille Machkaour a ouvert le commerce au début des années 2000, une dizaine d’années après s’être établie à Montréal.

«On offre un service de proximité, on connaît pratiquement tous nos clients», lance le fils, Youssef Machkaour.

Pendant ses études en transformation alimentaire et en marketing, il est demeuré près du commerce de ses parents. Après quelques petites jobines, il a décidé d’y travailler à temps plein il y a près de dix ans, comme boucher depuis près de 10 ans. «On offre de la chèvre, du veau, plusieurs sortes de poulets. Les merguez, on les fait nous-mêmes avec les épices, la viande», dit-il fièrement.

L.’expertise est de famille. Déjà au Maroc, son grand-père faisait de l’élevage de veau et de chèvre, explique-t-il.

« Je me suis retrouvé à faire le métier que mon père et que mon grand-père a fait. J’adore ça!» Youssef Machkaour, boucher au marché Bilal

Plus qu’une boucherie

Mais l’endroit ne résume pas à l’étal des viandes. Près de la caisse, on trouve des biscuits et des sucreries du Maroc, mais aussi de la Tunisie et de la Turquie.

Quant aux tablettes, elles regorgent de thés, de semoules et d’olives de toutes sortes.

«Pas besoin d’acheter un billet d’avion. On a amené le Maroc à Montréal-Nord», résume M. Youssef Machkaour.

