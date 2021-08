«Rhapsodie in Elles»: une œuvre multimédia qui fait place aux femmes

Grâce à une nouvelle œuvre multimédia installée dans le parc Eusède-Ménard, les Nord-Montréalais peuvent redécouvrir la célèbre pièce Rhapsody in Blue.

Cette initiative est unique puisque la musique de Gershwin est cette fois-ci interprétée par un quatuor de femmes.

Rhapsodie in Elles, titre de cette installation qui évoque un gratte-ciel aux allures new-yorkaises, met en valeur le travail musical de Fabienne Lucet (piano), Laurence Neil-Poirier (clarinette), Mélanie Vaugeois (violon) et Annie Gadbois (violoncelle).

Place aux femmes

Habituellement jouée en orchestre, Rhapsody in Blue est libre de droits depuis deux ans. Les productions Troublemakers ont voulu la mettre de l’avant en faisant un clin d’œil à New York et aux films qu’elle inspire.

«Ce sont des films écrits par des hommes, et où il y a beaucoup d’hommes. On voulait céder la parole aux femmes», explique Marie-Claire Lagacé, directrice artistique et conceptrice du projet.

«La beauté, c’est que c’est une œuvre musicale. C’est rare, on est à une époque très visuelle.» Fabienne Lucet, pianiste et compositrice

«C’est une œuvre qui permet à quatre femmes de montrer leur présence artistique dans un environnement de parc urbain.» Marie-Claire Lagacé, directrice artistique

L’œuvre évoque un gratte-ciel aux mille fenêtres. Chaque face représente un instrument. Elle s’illumine la nuit, grâce à des panneaux solaires intégrés. La lumière est diffusée au rythme de la musique.

Une œuvre unique

«J’avais une liberté totale», souligne Fabienne Lucet, qui a orchestré le volet musical. Cette dernière compose de la musique pour des films et des spectacles depuis longtemps, mais c’est la première fois qu’elle participe à un projet multimédia de ce genre.

Le gratte-ciel s’illumine la nuit (Photo: Gracieuseté/Vincenzo Dalto)

«C’est unique», dit-elle, ajoutant qu’il est rare de voir un quatuor musical composé exclusivement de femmes.

Comme femme pianiste, elle a dû se tailler une place dans un milieu majoritairement masculin. «Ça a beaucoup changé, mais quand j’ai appris le piano, il y a 20 ans, j’étais la seule fille sur 1400 pianistes», raconte-t-elle.

Un code QR affiché près de l’œuvre permet d’en savoir davantage sur l’installation. Rhapsodie in Elles sera exposée au parc Eusèbe-Ménard jusqu’au 28 septembre.