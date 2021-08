Cher, Iggy Pop, et Jennifer Hudson seront les stars du prochain calendrier Pirelli

Après un an d’absence en raison de la pandémie mondiale, le calendrier Pirelli – mieux connu sous le nom The Cal – fait son grand retour avec un casting placé sous le signe de la musique. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, et Grimes comptent parmi les artistes à l’affiche de cette édition 2022, photographiée par un autre habitué de la scène, Bryan Adams.

Les auteurs-compositeurs-interprètes les plus renommés de la planète partent sur la route pour cette nouvelle édition du calendrier Pirelli. Si la crise sanitaire a eu raison du Cal 2021, il y aura bel et bien un nouvel opus pour l’année 2022 avec un casting planétaire très diversifié avec plusieurs générations de chanteurs originaires des quatre coins du globe, et des styles musicaux variés.

Cher, Iggy Pop, St. Vincent, Normani, Saweetie, Kali Uchis, Grimes, Jennifer Hudson, Bohan Phoenix, et Rita Ora, apparaîtront dans l’iconique calendrier du groupe de pneumatiques. Un casting 5 étoiles photographié par Bryan Adams, comme annoncé par Pirelli en juin dernier. Le chanteur canadien succède à une pléiade de photographes de renom tels que Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Mario Sorrenti, Karl Lagerfeld, ou encore Patrick Demarchelier.

On the Road, le thème de cette année, abordera la vie des artistes musicaux sur la route, entre tournées en bus, moments passés dans les hôtels, et instants privilégiés en coulisses. Sur les premières photos des backstages du shooting présentées par Pirelli, on peut voir Normani en robe de soirée poser contre un bus, St. Vincent jouer de la guitare dans une chambre d’hôtel, ou encore Rita Ora assise sur des sièges de voiture au milieu d’une rue.

Il faudra patienter jusqu’en novembre 2021 pour découvrir cette 48e édition du légendaire calendrier Pirelli.