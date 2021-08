7e ciel: on craque pour «Nikamo» de Samian, «Décoloniser l’Histoire», «Annette» et d’autres

Les journalistes de Métro vous livrent leur sept coups de cœur culturels de la semaine dont l’album Nikamo de Samian, Décoloniser l’Histoire, le film Annette et d’autres.

Nikamo de Samian

Le rappeur Samian s’affirme plus que jamais sur son cinquième album presque entièrement interprété en anishnabemowin, la langue de son peuple. Dès les premières notes, il s’impose avec son flow mordant. Si on adore le mélange des styles musicaux – percussions et chants traditionnels autochtones, afro-beat, rock, reggae, scratching – qui cohabitent harmonieusement au fil des huit morceaux de Nikamo (qui veut dire chanter) ainsi que les rythmes enlevants des titres Dah Dat et SQ, on ne peut qu’être percuté et soufflé par Génodice, seule chanson en français, qui frappe dans le mille en dénonçant sans détours les injustices subies par les peuples autochtones. «En Amérique du Nord, c’est un génocide au compte-goutte/Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits /Car ils ont peur des Indiens instruits», clame le rappeur avec aplomb.

Marie-Lise Rousseau

Décoloniser l’Histoire

Connaissez-vous Mary Two-Axe Early, Donalda Charron ou Dr Sam Rabinovitch? Tous les trois sont de remarquables oubliés de l’Histoire du Québec. En 10 capsules vidéo, Vanessa Destiné, Maïtée Labrecque-Saganash et Youssef Shoufan racontent autant de chapitres méconnus et peu reluisants de notre passé qui ont eu des impacts majeurs sur les personnes racisées et les peuples autochtones. En plus d’être très instructive, cette captivante websérie documentaire est portée par une réalisation dynamique et des animateurs passionnés. Dès le 10 août sur telequebec.tv

Marie-Lise Rousseau

Annette

Lorsque Leos Carax fait du Leos Carax, cela donne un long-métrage déroutant – mais loin de ce à quoi il nous a habitués. La folie de la mise en scène (récompensée à Cannes) déboussole, tandis que le scénario nous emmène dans un univers désenchanté où l’étrangeté prévaut. Mention spéciale à Adam Driver, qui tire sur les ficelles de cette comédie musicale (dont Sparks signe la bande originale) grâce, une fois de plus, à son charisme détonnant et une interprétation magistrale.

En salles

Amélie Revert

Harmonizer de Ty Segall

Le musicien aux multiples projets, dont Fuzz, fait notre bonheur avec un disque-surprise lancé plus tôt cette semaine. Une dizaine de morceaux pour une demi-heure extatique et électrisante, voilà ce à quoi Ty Segall nous convie. Après l’excellent Learning, une intro quasi cosmique qui déteint avec parcimonie sur le reste, l’ensemble du Californien est franc et authentique. On a particulièrement aimé Harmonizer, Feel Good et Pictures.

Sur les plateformes d’écoute

Amélie Revert

La saison estivale des festivals est bien là, et Diapason y ajoute un peu de magie. Alors que Patrick Watson et Ghostly Kisses ont ouvert le bal hier dans un lieu en plein air tenu secret, plusieurs musiciens leur succéderont cette fin de semaine. Une belle occasion d’applaudir Claire Morrison et Elliott Maginot vendredi, puis Helena Deland et Anaïs Constantin le lendemain lors de nuits toutes spéciales et intimistes sous l’immensité de la voûte céleste.

Jusqu’au 7 août

Amélie Revert

Yoyolalala

C’est un pur bijou de BD qu’a pondu Zviane avec ce huitième numéro de sa série La jungle, paru en tirage limité. Elle y raconte avec tendresse, humour, originalité et humanité son expérience d’un été comme monitrice dans un camp de vacances pour personnes autistes. On y fait la rencontre de campeurs hauts en couleurs et terriblement attachants, comme Guy Lafleur, dont l’activité préférée consiste à «kicker un ballon en criant : “Hou!”» et Mondrian, qui est «totalement obsédé par Jacqueline, son ancienne prof de peinture». Un récit hyper touchant superbement mis en forme.

Aux Éditions Pow Pow

Marie-Lise Rousseau

OSS 117: Bons baisers d’Afrique

L’agent secret français aussi légendaire que raciste et misogyne revient dans une nouvelle mission qui sent bon la Françafrique. Jean Dujardin, qui retrouve sans accrocs son costume d’OSS 117, se retrouve en décalage et se voit jugé et moqué par la nouvelle génération, personnifiée par l’excellent Pierre Niney. Nicolas Bedos succède à Michel Hazanavicius avec une réalisation rétro et efficace. En jouant avec différents degrés de lecture, le film frôle la ligne de l’irrévérence, mais reste une bonne comédie satirique.

En salles

Martin Nolibé

Et on se désole pour…

Les affaires d’harcèlement sexuel chez Activision Blizzard

Mastodonte de l’industrie vidéoludique, Activision Blizzard (Call of Duty, Warcraft, Diablo) est dans la tourmente, une semaine après la manifestation de près de 200 employés contre ses dirigeants. En cause, des pratiques discriminatoires systémiques à l’égard des femmes ainsi que des actes de harcèlement sexuel impunis, le tout couplé à une culture d’entreprise toxique comparée à «une maison de fraternité». Après des affaires similaires chez Ubisoft, Riot Games ou Quantic Dream, ce nouveau cas rappelle qu’un #MeToo du jeu vidéo reste nécessaire.

Martin Nolibé