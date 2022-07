La paroisse Sainte-Gertrude et le parc Aimé-Léonard

La paroisse Sainte-Gertrude, la plus ancienne de Montréal-Nord, se trouve à quelques minutes à pied des berges de la rivière des Prairies et du parc Aimé-Léonard, l’un des plus populaires de l’arrondissement.

Sur le boulevard Sainte-Gertrude, l’église du même nom vaut certainement le détour.

Construite en 1925, après l’incendie de la modeste maison de bois convertie en chapelle dédiée à Sainte-Gertrude par l’archevêque de Montréal en 1917, son impressionnante nef blanche a été rénovée vers 1970.

Avant cela, les paroissiens devaient se rendre jusqu’à l’église de la Visitation pour faire leurs devoirs religieux.

Aujourd’hui, le boulevard a encore des allures d’antan, avec le presbytère voisin et l’école Sainte-Gertrude, qui accueille les élèves de la première à la sixième année. Le Centre Louis-Fréchette, destiné à la formation des adultes, autant en francisation qu’en alphabétisation, se trouve non loin de là.

Un parc remis à neuf

À 450 mètres de là, sur le boulevard Gouin, se trouve le parc Aimé-Léonard, qui offre de toutes nouvelles structures de jeux et une piste cyclable redessinée près des berges.

En vue des chaleurs de l’été, les populaires jeux d’eau sont de retour, au grand plaisir des petits et grands. De nouvelles tables de pique-nique ont été installées pour ceux qui veulent casser la croûte avec une vue sur la rivière des Prairies.

Le chalet du parc a été lui aussi complètement rénové en 2021 pour accueillir une scène permanente d’environ 160 mètres carrés. C’est là que se tiennent chaque année les festivités de la fête nationale dans l’arrondissement.

À faire



Après un pique-nique au parc, pourquoi ne pas profiter de l’eau tout en secrétant quelques endorphines? L’organisme la Route de Champlain offre, pendant la saison estivale, la location de kayaks et de bateaux à moteur pour les gens qui veulent profiter pleinement de la beauté de la rivière des Prairies.



Le sentier pédestre et la piste cyclable raviront ceux qui veulent profiter de la beauté de la rivière à pied ou à vélo.

À voir



Sur l’avenue L’Archevêque, on peut notamment admirer la maison François-Jubinville. Construite vers 1911, sa tourelle et sa galerie en L font d’elle un bel exemple du style architectural néo-Queen Anne.



Source: Site Internet de Stéphane Tessier

Le cinéma Régal

Le saviez-vous?



Là où se trouve aujourd’hui le parc Aimé-Léonard, on allait autrefois… au cinéma!



Ouvert en 1946, le cinéma Régal offrait des films en anglais et en français pour la modique somme de 50¢ dans les années 1950. En 1972, on y présente le film Deux femmes en or en cinémascope couleur pour 1,50$. Le cinéma sera démoli en 1977 pour laisser place au parc.



Source: Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.