La photographie de presse à l’honneur à Montréal-Nord

Jusqu’au 19 octobre, la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord présente l’exposition Antoine-Desilets, qui regroupe le meilleur de la photographie de presse au Québec en 2021.

Organisée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), l’exposition permet d’admirer les photos finalistes et gagnantes du prestigieux concours Antoine-Désilets, ainsi que la photo de l’année, tous médias confondus. Rappelons les sept catégories du concours: arts et culture, enjeux de société, nouvelles, portraits, sports, vie quotidienne et photoreportage.

Au fil de l’exposition, 48 œuvres qui ont marqué l’actualité québécoise sont à découvrir. En passant d’une photo du démantèlement du pont Joffre à une photo de partisans du CH lors de la frénésie des séries éliminatoires prises par Josie Desmarais, photojournaliste de Métro, l’exposition est riche en histoires.

La photo «Ambiance pré-match», présentée à l’exposition

Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 9h à 21h, le vendredi de 9h à 17h, ainsi que le samedi et dimanche de midi à 17h. La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre pour la fête de l’Action de grâce.

L’entrée est gratuite pour tous!