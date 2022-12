«Gest’Pères»: laisser la place aux pères dans Montréal-Nord

Lancé en novembre dernier par la Fondation de la Visite, le projet «Gest’Pères: agir la paternité ensemble» a pour but de donner une voix aux pères de Montréal-Nord et de mieux valoriser leur rôle, souvent négligé par rapport à celui des mères.

Pour la psychologue clinicienne à la Maison des familles de Saint-Laurent et coordonnatrice à l’intervention de Montréal-Nord, Audrey Larroque, il est important de rappeler que ce projet sur la paternité est le fruit d’une longue réflexion portant sur le rôle des pères et la valorisation de leur présence dans la vie et le développement des enfants.

Les pères de Montréal-Nord ne sont pas différents

«Il y a un taux de monoparentalité important à Montréal-Nord, et on veut mobiliser les pères pour qu’ils puissent prendre en main leur implication parentale, précise Mme Larroque. Les pères de Montréal-Nord ne sont pas différents d’ailleurs; ils rencontrent les mêmes difficultés pour concilier l’équilibre travail-famille, par exemple. Les papas veulent s’investir, mais c’est tout un enjeu de trouver l’équilibre dans la coparentalité. Un des besoins importants des papas est la reconnaissance. Parfois, les pères sont surpris de leur rôle important auprès de leurs enfants puisqu’habituellement, on tend à parler beaucoup plus de maternité et du rôle de la mère que celui du père. »

Les pères approchés pour participer au projet sont très heureux de se mobiliser, selon Mme Larroque. «On va rejoindre les pères avec le positif. Notre axe est de s’appuyer sur ce qui va les mobiliser pour qu’ils prennent une place collectivement, en plus de déconstruire l’image négative des pères à Montréal-Nord. Il faut rappeler que les enfants de Montréal-Nord s’épanouissent au sein de leurs familles, où la mère autant que le père ont un rôle à jouer.»

Donner une voix aux papas

Il était évident pour l’équipe du projet que les pères étaient souvent mal outillés ou ne connaissaient pas les organismes ou ressources disponibles pour les aider. Il y avait donc un travail de sensibilisation à faire.

«Notre désir de travailler avec les pères est présent depuis longtemps, souligne Mme Larroque. Cela fait plusieurs années que nous réfléchissons à comment faire en sorte que les pères de Montréal-Nord puissent avoir accès aux ressources en parentalité ou simplement leur faire connaître les organismes et différents outils qui existent pour les aider.»

Pour faire connaître les ressources et entendre leurs besoins, «Gest’Pères» a mis sur pied un comité pratique de pères résidant dans Montréal-Nord. Il est composé de futurs pères et de pères d’enfants de tous les âges, allant de nourrissons aux adolescents. Il se veut un comité représentatif de tous les stades de la paternité.

«Le comité est composé de huit papas pour la première année, et on souhaite l’agrandir pour les années deux et trois, affirme Naomi Valter, chargée de projet pour “Gest’Pères”. Les pères qui ont envie de discuter de paternité ont été dirigés par des organismes vers le projet dans le but de créer un environnement bienveillant grâce à un noyau de papas investis qui pourront mobiliser d’autres pères à s’investir pleinement dans ce rôle.» Deux rencontres ont déjà eu lieu pour instaurer un cadre dynamique de cohésion de groupe.

Mme Valter précise que certains sujets ont déjà été abordés, comme l’engagement auprès des enfants, la conciliation travail-famille, et le type d’aide que les pères souhaitent recevoir. «On veut entendre, cibler et mieux répondre à leurs besoins et ce comité se veut la meilleure manière parce que ce sont des pères qui veulent faire une différence dans leurs familles et communauté.»