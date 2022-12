5 nouvelles qui ont retenu l’attention à Montréal-Nord en 2022

La famille Valcin et leurs proches lors d'un hommage tenu à la suite du décès de Riley Valcin.

L’année 2022 en a été une mouvementée pour les Nord-Montréalais. L’équipe de Métro a sélectionné cinq nouvelles qui y ont retenu l’attention au cours des douze derniers mois.

Une famille doublement endeuillée

Le sort s’est acharné sur la famille Valcin au cours des derniers mois. Gamaniel Valcin perd la vie lorsque l’avion dans lequel il prenait place s’écrase à Port-au-Prince, capital de Haïti, le 20 avril, moins de quatre mois après qu’un accident de travail à la Grande Roue de Montréal ait coûté la vie à son fils Riley, le soir de Noël 2021.

Le SRB Pie-IX inauguré

Après deux ans de chantier, les travaux du service rapide par bus (SRB) Pie-IX se sont conclus en septembre. La voie réservée aux autobus s’étend sur le boulevard Pie-IX, de la station de métro du même nom jusqu’à Laval, connectant Montréal-Nord à la ligne verte du métro.

Hausses abusives de loyer

L’année a été marqué par une hausse importante des loyers pour les locataires nord-montréalais. Alors qu’on y retrouve les plus bas prix de locations de la métropole, Montréal-Nord a connu la plus grande augmentation du coût des loyers sur l’île de Montréal entre 2020 et 2021, avec une moyenne de 13,1%.

La communauté pleure Don Karnage et Jayson Collin

Le rappeur et enseignant nord-montréalais Don Harley Fils-Aimé, plus connu sous le nom de Don Karnage, est décédé le 11 janvier de cette année. Il s’est fait connaître notamment pour les cours de musique qu’il donnait gratuitement aux jeunes du quartier à travers l’organisme Culture X.

Puis, le 10 août, Jayson Colin, 26 ans, est criblé de balles proche d’une école de Montréal-Nord. Le jeune homme, bien impliqué dans la communauté, est décédé pendant la nuit, devenant ainsi la 19e victime de meurtre à Montréal en 2022.