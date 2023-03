Montréal-Nord: deux ans pour des cibles de diversité en emploi

La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black au vernissage de l’exposition Un cœur nomade sur la vie et l’œuvre de l'écrivain Dany Laferrière, à l'espace Le Bouquiniste, site du futur projet de bibliothèque et d’espace culturel interarrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord. / Josie Desmarais/Métro

Après une Politique en équité, diversité et inclusion (EDI) rendue public le 5 décembre 2022, Montréal-Nord met aujourd’hui en place un Plan, avec des objectifs clairs et précis, pour les deux prochaines années. Adopté le 6 mars par le conseil d’arrondissement, cette planification vise à augmenter significativement le pourcentage de minorités visibles et ethniques à l’emploi de l’arrondissement.

Sur une population totale de 84 235 personnes, 49% des résidents de Montréal-Nord s’identifient à une minorité visible, ce qui ne se reflète pas parmi les 600 employés de l’Arrondissement. «Ce plan nous permettra également de prendre des mesures concrètes visant à assurer l’inclusion en emploi, à lutter contre le racisme et toutes formes de discrimination, et à assurer un milieu de travail sain, inclusif, sécuritaire et favorisant l’épanouissement des membres du personnel», indiquait la mairesse Christine Black en présentant le document au conseil.

Pour ce faire, l’Arrondissement vient de créer, du même souffle, un Comité en équité, diversité et inclusion (EDI), composé d’une trentaine d’employés représentant cinq directions, trois accréditations syndicales et une association de cadres. Cela «constitue un premier jalon vers notre engagement collectif à incarner les valeurs de l’EDI au travail», souligne pour sa part la directrice d’arrondissement, Tonia Di Guglielmo.

Miser sur les minorités ethniques

Au 12 janvier 2023, 47% des Nord-Montréalais s’identifient au groupe des femmes et 35% au groupe des minorités, tandis que seulement 7% disent appartenir au groupe des minorités ethniques. Et c’est surtout à ce chapitre que l’Arrondissement compte agir, selon le Plan proposé. Cette catégorie de la population est en effet très peu représentée à la direction d’arrondissement et dans les services administratifs, avec un total de seulement sept personnes.

Montréal-Nord cible ainsi un objectif de 6,83% de représentation des minorités ethniques – un pourcentage qui se situe actuellement à 7,5% pour l’ensemble de la Ville de Montréal.

Du côté des cadres de gestion et cadres-conseils, l’Arrondissement souhaite atteindre une représentation de 8,33%.

Au cours des dernières années, l’Arrondissement de Montréal-Nord a fait l’objet de plusieurs plaintes de racisme au sein de son administration. Pas moins de 29 griefs ont été déposés pour non-représentation syndicale. Vingt-cinq de ces plaintes auraient été suspendues, selon le délégué syndical Patrick Roy, afin de donner une chance au Syndicat de négocier de meilleures conditions de travail avec l’employeur.

Un plan élaboré avec les syndicats

En entrevue avec Métro, Patrick Roy, délégué de la branche locale du Syndicat des cols bleus, déplore le fait que le Syndicat n’ait pas été impliqué dans l’élaboration du Plan 2023-2025 de l’Arrondissement.

Une affirmation que l’Arrondissement dément catégoriquement. «Le Syndicat des cols bleus, comme d’autres syndicats, ont fait partie du Comité EDI», affirme la chargée de communication Wazna Azem.

Tel qu’on peut le lire dans le Plan rendu public le 6 mars, Clothilde-Béré Pelletier, directrice syndicale, section 17 du Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM), ainsi qu’Éric Boivin, représentant social membre du comité EDI du SCFP 301, ont assisté aux travaux du Comité, précise la chargée de communication, qui note également qu’«un appel à tous à participer au Comité a été envoyé et que Patrick Roy en fait partie».