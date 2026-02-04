Restauration des berges à Montréal-Nord

L’arrondissement de Montréal-Nord investira 1,2 M$ pour la restauration écologique des berges le long de la rivière des Prairies. Ce projet vise à stabiliser les zones en érosion, à préserver les habitats fauniques et à améliorer les aménagements publics pour les citoyens.

Le projet est possible grâce à un financement conjoint du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En plus du financement principal, le projet a reçu un soutien de 300 000$ du Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL) via le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB).

Le projet s’étend sur 1000 mètres linéaires de berges, du parc Aimé-Léonard jusqu’au pont Pie-IX. Les études préliminaires ont identifié les segments les plus vulnérables à l’érosion. Les interventions prévues incluent la restauration de talus en érosion, la création d’une bande de protection de 10 mètres entre la rive et les sentiers, et le déplacement de sections de pistes piétonnières et cyclables.

Biodiversité et la sécurité

Pour renforcer la stabilité naturelle du site, des végétaux riverains adaptés seront plantés. La restauration inclura également l’aménagement de grèves dégradées, l’enlèvement de débris tels que le béton et l’asphalte, et le retrait d’espèces arbustives indésirables. Des aménagements spécifiques pour la faune, comme des aires de lézardage pour les tortues, seront également créés.

Selon l’arrondissement de Montréal-Nord, ces mesures visent à freiner le recul du talus, à préserver les habitats naturels et à assurer la sécurité des espaces de loisirs pour les citoyens.

«En restaurant nos berges, nous posons un geste concret pour l’avenir de Montréal-Nord. Nous protégeons nos parcs, nos sentiers et notre biodiversité, tout en offrant aux citoyennes et citoyens des milieux naturels plus beaux, plus sûrs et plus durables», affirme la mairesse de l’arrondissement, Christine Black.

La Trame verte et bleue du Grand Montréal, qui soutient ce projet, est un réseau récréotouristique visant à protéger et valoriser les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti de la région.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.