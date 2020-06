La tournée de Céline Dion étant en pause, son guitariste Jeff Smallwood occupe ses vendredis soir à se produire en spectacle en direct du Pub Cunningham’s de Sainte-Anne-de-Bellevue. Plus de 10 000 personnes à travers le monde assistent chaque semaine au concert, qui a permis d’amasser 17 000$ pour diverses œuvres de bienfaisance.

Le propriétaire du pub irlandais typique de la rue Sainte-Anne, Jim Beauchamp, un bon ami de Jeff Smallwood, a eu l’idée après avoir dû fermer ses portes en raison de la pandémie.

«Au départ, Jim m’avait demandé de faire un seul spectacle de mon studio. Mais je lui ai dit qu’il serait préférable de filmer en direct du bar, ce qui donnerait l’impression à tout le monde d’y être», soutient Jeff Smallwood.

La première émission a été retransmise à l’aide d’un cellulaire. Quelque 6000 personnes l’ont visionnée. Une compagnie œuvrant dans la retransmission audiovisuelle a depuis offert ses services. Lors de la huitième semaine, quelque 18 000 personnes étaient au rendez-vous.

M. Beauchamp agrémente la retransmission d’environ 1h15 d’anecdotes et de farces en plus de prendre les demandes spéciales.

«On a fait ça pour le monde qui, normalement, serait venu au pub. On voulait que le monde puisse prendre une bière et que toute la famille puisse regarder et interagir. Jeff raconte des histoires de tournée. On en apprend sur les côtés moins connus de son travail», souligne-t-il.

Amasser des fonds

La retransmission est devenue l’occasion d’amasser des fonds notamment pour des banques alimentaires de l’Ouest-de-l’Île et de Pincourt.

«À un moment donné, quelqu’un a offert de donner 100$ pour que je joue une chanson en particulier. Ça n’a pas pris longtemps avant que plein de gens nous contactent pour faire des dons», explique Jeff Smallwood.

Les fonds récoltés ont notamment bénéficié au Comptoir alimentaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, aux Services communautaires On Rock et à la Fondation Cody Michael Boucher, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.

Une carrière riche pour Jeff Smallwood

Le musicien de 59 ans a collaboré avec plusieurs grands noms de la musique québécoise au cours de sa carrière, dont Roch Voisine, Patrick Normand et Kevin Parent.

Il a aussi agi à titre de chanteur, guitariste et saxophoniste pour l’artiste LUBA, qui a reçu quatre Junos, quatre Casby Awards et deux Félix dans les années 1980.

Un des six albums solo de Smallwood a par ailleurs été en nomination à l’ADISQ dans la catégorie «meilleur album de langue anglaise», au milieu des années 1990. Musicien professionnel depuis l’âge de 17 ans, il a eu l’occasion de faire plusieurs tournées au Canada comme en Europe.

Après avoir travaillé comme guitariste en studio pour Céline Dion depuis plus de 15 ans, il s’est joint à elle pour la tournée Courage. Il reste d’ailleurs plus d’une centaine de spectacles à donner.

Fierté pour Jeff Smallwood

Malgré une carrière bien remplie, sa participation au projet du Pub Cunningham’s est celle dont il est le plus fier. «On n’est pas des saints ou des héros. On le fait parce qu’on le veut bien, que tout le monde aime ça et qu’ils en profitent vraiment», précise-t-il.

D’autres artistes de renom ont donné du temps au projet comme le groupe The Damn Truth, l’ex-chanteur d’April Wine Brian Greenway, le compositeur Claude Pineault ou encore le chanteur acadien Dany Boudreault.

Les artistes invités enregistrent à l’avance leur performance depuis leur studio avant qu’elle soit retransmise lors de l’émission.

42

Jeff Smallwood roule sa bosse dans l’industrie musicale depuis 42 ans.