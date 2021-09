Le soleil se lève pour l’auteure locale, Samara O’Gorman

Samara O’Gorman, résidente de Sainte-Anne-de-Bellevue, porte plusieurs chapeaux ; elle est comédienne de théâtre, défenseure de la santé mentale, étudiante à l’université d’études irlandaises et animatrice de podcast. Maintenant, elle ajoute un autre titre à son répertoire déjà impressionnant – auteure publiée, avec son receuil What if the sun died.

Avec son premier recueil de poèmes, O’Gorman explore le traumatisme débridé du chagrin, le pouvoir d’affirmation de soi de la féminité et le sentiment doux-amer qui accompagne la guérison des blessures. Accumulation de ses réflexions sur le chagrin et la guérison, le livre est une lecture essentielle pour ceux qui cherchent du réconfort alors qu’ils sont en proie à la mélancolie.

«Beaucoup de ces poèmes semblent sombres», a expliqué l’auteure. «Mais je veux que les lecteurs sachent qu’il est important de persévérer dans l’obscurité afin d’atteindre la lumière, de s’accrocher à ce qu’ils aiment et de s’approprier ce qu’ils désirent.»

Mais Samara O’Gorman n’avait jamais réellement projeté d’écrire un livre. Lorsqu’elle a commencé à noter des poèmes il y a quatre ans, ce n’était pas dans l’intention de les faire publier.

Au contraire, l’écriture a servi de mécanisme d’adaptation pendant une période particulièrement mouvementée de sa vie, la jeune étudiante trouvant du réconfort dans les vers complexes qu’elle griffonnait dans des journaux intimes et sur des bouts de papier.

L’idée de créer un recueil de poésie n’a pris forme que lorsque certains de ses amis les plus proches ont révélé qu’eux aussi trouvaient une consolation dans ses mots. À partir de ce moment, elle a organisé un ensemble d’œuvres dont elle était fière et a contacté un éditeur local pour l’aider à donner vie à sa vision.

«J’étais très désireuse de soutenir les locaux, et j’ai donc trouvé LaBee Writing», se souvient O’Gorman. «Lori, l’éditeur, a vraiment adhéré à mon style dispersé et excentrique, et j’ai l’impression que notre rencontre était écrite dans les étoiles.»

Et juste comme ça, What if the sun died est né.

Le Livre

La collection de poésie d’O’Gorman est divisée en trois sections : coucher de soleil, renouveau et lever de soleil. Alors que chaque partie est distincte dans son exploration de ce que signifie aller au-delà de l’angoisse, les poèmes sont tous unis par une prose et des images shakespeariennes inspirées par la déconnexion paisible qui accompagne les grands espaces.

Cependant, l’importance de prendre soin de sa santé mentale apparaît certainement comme le thème le plus résonnant du livre. Samara O’Gorman souffre d’un trouble de dépersonnalisation-déréalisation (DPDR), une condition qui lui fait ressentir un sentiment récurrent d’être en dehors de son propre corps, ainsi qu’un sentiment persistant que les événements qui se produisent autour d’elle ne sont pas réels.

What if the sun died est le produit de ses luttes contre les troubles de l’âme et de son expérience hors du corps. En reconnaissance de l’accent mis sur la maladie mentale, une partie du prix de chaque livre vendu est reversée à Jack.org, un organisme canadien à but non lucratif axé sur la santé mentale des jeunes et la prévention du suicide.

«Avec DPDR, vous êtes toujours dans un état d’esprit flou», a déclaré O’Gorman. «Mais en écrivant le livre, je suis parvenu à une acceptation révolutionnaire de ma condition. J’ai appris à m’en servir et j’ai appris l’importance de posséder tout ce que vous êtes en tant qu’individu.»

Pour l’avenir, l’auteur nouvellement publiée a l’intention de se concentrer sur le succès de ses débuts. Elle a été en contact avec des libraires locaux intéressés par la réalisation de son travail et espère intégrer sa collection dans les programmes scolaires pour les adolescentes et les jeunes adultes aux prises avec le deuil.

Plus tard, alors qu’elle poursuit une maîtrise en études irlandaises à l’Université Concordia, elle envisage l’idée de publier un livre axé sur la langue et la poésie irlandaises.