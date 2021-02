Quels sont les pays qui ont le plus d’influence musicale ?

Si la ville américaine Nashville est surnommée «Music City» («Ville de la Musique»), on peut se demander quel pays pourrait prétendre à un surnom similaire. Une nouvelle étude statistique s’est posé la question et a dressé une liste des pays les plus influents dans l’industrie musicale. La France figure dans le trio de tête, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

Cette étude de Momox compile des données statistiques pour analyser et comparer l’influence musicale et les infrastructures de soutien à la musique de 30 pays du monde entier. Elle s’appuie sur des indicateurs comme le nombre d’artistes de renommée mondiale, de sièges de maisons de disque et le pourcentage de personnes travaillant dans les arts.

Les États-Unis arrivent en tête du classement grâce à des scores très élevés dans des catégories telles que le nombre d’écoles de musique mondialement reconnues et de sièges de maisons de disque présents dans le pays. Ils sont suivis par le Royaume-Uni, qui obtient un score honorable de 75,3 sur 100. La France et l’Allemagne sont ex aequo (62,7), même si l’Hexagone se démarque de son voisin lorsque l’on s’intéresse au nombre d’artistes connus qui y ont donné des représentations lors d’une tournée mondiale entre 2015 et 2019.

Bien que l’Irlande soit le lieu de naissance de talents comme Sinéad O’Connor, U2 et The Cranberries, il atterrit en dixième position du classement des pays les plus influents dans l’industrie musicale. Il se distingue toutefois lorsque l’on regarde le pourcentage d’habitants travaillant dans le secteur des «arts, spectacles et loisirs» : 2,3 % contre seulement 2% pour les États-Unis.

Si l’on s’intéresse aux villes françaises où la musique est le plus à l’honneur, Paris est en tête du classement, devant Marseille et Lyon. Rien de bien étonnant sachant que la plupart des grands noms de l’industrie y donnent généralement des concerts lors de leurs tournées mondiales. Bordeaux finit au pied du palmarès national avec un modeste score de 50.

Découvrez l’intégralité du classement des pays ayant le plus d’influence musicale ci-dessous :

1 – États-Unis

2 – Royaume-Uni

3 – France

4 – Allemagne

5 – Canada

6 – Japon

7 – Italie

8 – Suède

9 – Australie

10 – Irlande