Omar Sy: «Lupin est le personnage parfait pour tout acteur»

Arsène Lupin, le héros des romans de Maurice Leblanc, est de retour dans une série sur Netflix. Le plus célèbre des cambrioleurs de la littérature française, qui fut idolâtré dans 17 romans et nouvelles, renait dans une version moderne grâce à l’acteur français Omar Sy.

Omar Sy joue Assane Diop, un homme qui prétend être Lupin, dans une série télé créée par George Kay et François Uzan, qui aborde aussi les thèmes de la diversité, de l’immigration et de la lutte des classes.

«Je suis arrivé dans ce projet ayant reçu l’offre de jouer le personnage que je voulais. C’est une situation rare. Ça ne m’a pas pris longtemps pour trouver Arsène Lupin. Il est le personnage parfait pour tout acteur : il est séducteur et intelligent, joue plusieurs rôles dans chaque épisode et vous fait vivre toutes sortes d’aventures», soutient-il.

«Il est comme James Bond pour les gens du Royaume-Uni. En France, nous avons Lupin! Quand on grandit ici, on lit des histoires à propos de lui, on s’imagine de quoi il a l’air et on sait ce dont il est capable. Il est un de nos héros.» -Omar Sy

Omar Sy était familier avec la version manga de Lupin, créé avec une perspective japonaise des années 1980. «Quand je me suis joint au projet, j’ai commencé à lire les livres et j’ai regardé toutes les adaptations qui avaient été tournées. Je dois dire que l’interprétation de Georges Descrières [dans la série télé des années 1970] est ma préférée».

Netflix présente une version sophistiquée et bourrée d’action de ce personnage incontournable.

«On se demandait comment adapter le personnage au monde d’aujourd’hui. On ne pouvait pas réutiliser le même effet de masque que dans Mission: Impossible, alors on a opté pour un choix très simple : Assane se définit par sa soif de justice, par le fait qu’il est ignoré sur le plan social, explique l’acteur. Son invisibilité est son traumatisme et son pouvoir. Plus il change de costume et de métier, plus il se fond dans la foule.»

Une idée qu’a embrassée Omar Sy. «Je m’identifie totalement. Dans mon expérience de comédien, je sais que tout ce que ça prend pour changer d’identité, c’est un chapeau et une paire de lunettes. Assane n’a pas besoin de grand-chose pour évoluer dans la société parce que les gens ont tendance à se concentrer plus sur ce que les gens font que ce qu’ils sont».

Et même si le rôle a eu un grand impact, l’acteur découvert dans Intouchables a utilisé une approche minimaliste. «En tant qu’acteur, j’ai tendance à exagérer. Mais ma performance dans Lupin est modérée. Dans ce sens, j’ai l’impression de m’aventurer dans un nouveau territoire».

«Un brillant voleur»

Lupin est une création purement fictive avec des références littéraires et historiques. Il est considéré comme étant la version de Leblanc d’un bandit créé par Pierre Alexis Ponson du Terrail en 1857; plusieurs années avant la première apparition du roman Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, en 1907.

«Quand on parle de Lupin, on parle d’un brillant voleur, un homme qui a toujours une longueur d’avance sur tout le monde, l’action d’un tel personnage est exaltante», commente son interprète.

Diop émule le personnage littéraire en commettant ses crimes et cherche à se venger 25 ans après que son père, un immigrant sénégalais, se soit suicidé après avoir été accusé d’avoir volé un bijou ayant appartenu à la reine Marie Antoinette.

«Quand on en arrive à la performance en tant que telle, il faut considérer le passé du personnage : comment il est devenu qui il est, les zones grises, les nuances. Goerge Kay et François Uzan, les co-créateurs de la série, voulaient explorer l’enfance d’Assane».

Lupin est le premier projet en télévision d’Omar Sy. «Le public répond très bien, je suis très heureux. C’est ma première série télé et je dois admettre que ça a été une expérience totalement différente. C’était comme tourner un film de 10 heures. Ma façon de jouer était différente parce que le récit se déroule sur une période de temps vraiment plus longue.»

Les cinq premiers épisodes de la première saison sont devenus un des plus grands succès de Netflix. Les cinq prochains sont attendus au courant de l’été.

À propos d’Omar Sy

Omar Sy a commencé sa carrière d’acteur au début des années 2000. Il a joué dans deux films à succès intitulés Nos jours heureux (2006) et Tellement proches (2009). Le succès international est venu avec Intouchables (2011), un film qui lui a permis de gagner un prix César et le cœur de près de 20 millions de cinéphiles. Depuis, M. Sy a joué dans des franchises à succès comme X-Men: Jours d’un avenir passé et Monde jurassique en plus de participer aux côtés de Tom Hanks au film Inferno et, avec Harrison Ford, au long-métrage L’Appel de la forêt.