Jim Morrison, des écrits inédits bientôt publiés

Si vous pensiez tout savoir sur Jim Morrison, préparez-vous à être surpris. Des écrits inédits du regretté leader des Doors sont au cœur d’une nouvelle anthologie, que HarperCollins publiera le 8 juin prochain. Une façon de lui rendre hommage quelques semaines avant le 50ème anniversaire de sa mort.

The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics est décrit par HarperCollins comme l’ouvrage que le musicien «avait prévu de publier» de son vivant. Il s’étend sur près de 600 pages et rassemble la plupart de ses travaux précédemment publiés, ainsi que l’intégralité des recueils publiés à titre posthume, dont Wilderness et The American Night.

Les fans du chanteur auront toutefois la chance de découvrir des documents inédits tels que des paroles de chansons jamais enregistrées et des extraits de 28 carnets de pensées récemment découverts. L’un d’entre eux, que Jim Morrison aurait écrit à Paris, peu avant sa mort le 3 juillet 1971, a même été reproduit en taille réelle pour figurer dans The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics.

«Jim Morrison est une force durable et influente dans le monde du divertissement ainsi que l’un des poètes les plus remarquables de sa génération. ‘The Collected Works of Jim Morrison’ est une anthologie de son incroyable génie créatif. C’est une collection exceptionnelle que nous sommes ravis et honorés de publier en collaboration avec la famille de Jim, Jennifer Gates chez Aevitas, et grâce à l’incroyable soutien de JAM Inc, l’administrateur de sa succession, qui nous a donné un accès sans précédent aux archives de Morrison», a déclaré l’éditrice Elizabeth Sullivan dans un communiqué.

La sortie du livre sera également accompagnée par celle d’un livre audio inédit, qui contiendra l’intégralité d’une session d’enregistrement que Jim Morrison avait réalisée dans le studio Village Recorders de Los Angeles le jour de son 27e anniversaire en 1970. Il y avait déclamé des poèmes, entrecoupés de segments chantés a capella, que les Doors ont rassemblés huit ans plus tard dans l’album An American Prayer.