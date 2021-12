Trois mois à vivre: le cri du cœur d’une famille de Pierrefonds

Une campagne de sociofinancement est lancée pour soutenir la famille d’un homme atteint d’un cancer incurable.

En juin 2021, la vie d’Allain Bourbonnais et de sa famille a basculé d’un coup. Jusque-là, sa conjointe Mallory Dykeman et lui vivaient une existence relativement paisible; aussi calme puisse être la vie avec des enfants de 18 et quatre mois; dans laquelle, en famille, ils profitaient de tous les petits et grands plaisirs du quotidien.

Et puis, en juin dernier, Allain a éprouvé des difficultés à avaler et des épisodes de fatigue extrême. Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du foie et des poumons. Six mois plus tard, il vient d’apprendre qu’il ne lui reste plus que trois mois à vivre. La funeste nouvelle précipite les plans d’une situation imparable: la chimiothérapie ne fonctionne plus. Ce sera leur dernier Noël à quatre. La famille est forcée de penser à son avenir sans Allain.

Pour venir en aide à sa sœur et à son neveu et sa nièce, le frère de Mallory, Greg Dykeman, a créé une campagne de sociofinancement. Dans l’espoir que ces derniers ne manqueront de rien, et pour que Mallory, infirmière à l’hôpital Lakeshore, puisse continuer à rembourser l’hypothèque de la maison familiale.

La levée de fonds va bon train et presque 30 000$ ont déjà été recueillis. «Nous sommes complètement submergés par l’émotion de voir à quel point les gens se rallient afin de venir en aide à notre famille», a écrit Greg Dykeman, quelques jours après le lancement de la campagne.

Sa page de sociofinancement précise que Mallory touchera l’équivalent de deux années du salaire de chauffeur d’autobus de la STM de son conjoint et que les enfants percevront une pension d’orphelin du gouvernement. Pour le reste, la famille fait appel à la générosité du public par la campagne de sociofinancement.

