Une nouvelle surface synthétique pour le terrain du parc Grier

Les citoyens de Pierrefonds-Roxboro pourront prochainement se délier les jambes sur une nouvelle surface synthétique au parc Grier.

«Arrivée en fin de vie utile», la surface actuelle, aménagée en 2009, fait l’objet de travaux de remplacement d’une valeur de 700 000 $. Le projet a pu bénéficier d’une subvention du Programme des installations sportives extérieures (PISE) de la ville-centre.

L’Arrondissement estime que ces travaux, qui se dérouleront jusqu’à la fin du mois de mai, permettront notamment de prolonger la saison de jeu et de réduire les coûts d’entretien et de réparation. De nouveaux mobiliers seront également installés, tels que des bancs pour les joueurs et des corbeilles à rebuts.

Pendant le déroulement des travaux, le stationnement du parc Grier sur la rue Foster ne sera pas accessible aux usagers. Un stationnement sera mis à la disposition de ceux-ci sur la rue Meloche.