Sauvons la forêt Fairview s’inquiète de possibles changements au RCI

Le regroupement citoyen Sauvons la forêt Fairview s’inquiète d’un possible changement au règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui encadre le gel de développement résidentiel sur le territoire de la municipalité de Pointe-Claire.

Leurs inquiétudes ont débuté suite à la publication d’une vidéo par le maire Tim Thomas dans laquelle il affirmait qu’une motion modifiant la proposition de RCI adopté à l’unanimité en février serait déposée lors de la séance du 4 avril dernier. Dans cette vidéo, le maire affirme qu’il s’opposera à la motion en question puisque celle-ci ferait en sorte que le gel de développement sur le stationnement du centre commercial Fairview Pointe-Claire serait levé.

Or, cette motion n’a jamais été déposée. De plus, le projet de règlement qui doit être adopté au début du mois de mai n’a lui aussi toujours pas été déposé au conseil municipal puisque le point à l’ordre du jour prévoyant son dépôt a été retiré de l’ordre du jour lors de la dernière séance.

Toutefois, l’effet de la résolution de contrôle intérimaire adopté le 8 février dernier est limité à 90 jours. Celle-ci doit donc être remplacée par un règlement d’ici au 8 mai ou être abandonnée. La prochaine séance du conseil d’arrondissement étant le 3 mai prochain, une séance extraordinaire sera selon toutes vraisemblance nécessaire afin de déposer le projet de règlement devant le conseil.

«Ce qu’on souhaite, c’est que la zone MU1, qui couvre le territoire du stationnement, demeure dans le RCI parce que cette zone-là et celle de la forêt Fairview (MU2) sont reliées. Elles font partie de plusieurs phases du projet de Cadillac Fairview. Le projet sur le stationnement, c’est un des plus gros projets en termes de densité dans l’ouest de l’île de Montréal. Ça aura des répercussions pendant longtemps», explique la porte-parole du regroupement Sauvons la forêt Fairview, Geneviève Lussier.

Cette dernière ajoute que l’opposition du groupe au projet actuel n’est pas nécessairement permanente. «La ville veut réouvrir le plan d’urbanisme. C’est l’opportunité parfaite pour discuter de ce qui sera idéal dans notre ville. Le RCI, c’est temporaire. Ce n’est pas un gel permanent. On ne dit pas qu’on ne veut jamais avoir de développement là, on sait que c’est une zone TOD [Transit Oriented Development] à cause de la station du REM et on le comprend. En même temps, ça ne devrait pas être de la densité sans limite.»

Le regroupement estime par ailleurs que «toute dérogation au règlement initial mettra en doute la capacité des citoyens à faire confiance au processus de consultation publique à venir».

Au moment de mettre sous presse, le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas n’avait toujours pas retourné notre appel. L’attaché à qui nous avons soumis notre demande d’entrevue nous a toutefois mentionné que celui-ci était en rencontre toute la journée à ce sujet.