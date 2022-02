Cadillac Fairview continue de promouvoir son projet à Pointe-Claire

Le promoteur immobilier Cadillac Fairview a relancé l’idée de son projet de redéveloppement du stationnement du centre commercial Fairview Pointe-Claire lors d’une séance d’information, le mercredi 23 février.

Le conseil de la municipalité de l’ouest de l’île a pourtant mis un frein à la délivrance de permis de construction dans plusieurs secteurs de Pointe-Claire, y compris celui du centre commercial.

Les élus souhaitent plutôt élaborer un nouveau plan d’urbanisme en concertation avec les résidents avant de délivrer de nouveaux permis aux promoteurs. Le projet de Cadillac Fairview demeure donc, pour l’instant, sur la glace, selon ce que rapporte La Presse.

Le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas, n’a pas répondu à notre demande d’entrevue au moment d’écrire ces lignes.

Photo : Gracieuseté/Cadillac Fairview

Faits saillants du projet

Ce réaménagement immobilier touche la partie sud-ouest du stationnement du centre commercial Fairview Pointe-Claire.

Une résidence pour personnes âgées contenant 435 unités serait reliée aux magasins par une passerelle. Le projet créerait également 445 unités résidentielles locatives réparties dans deux immeubles.

Au centre du projet, un espace public d’une superficie de 50 000 pieds carrés pour l’usage de toute la municipalité serait construit. La grandeur de cet espace serait comparable à celle de la Place d’Armes dans le Vieux-Montréal.

Entouré par des édifices, notamment par des commerces et résidences pour aînés, l’endroit serait «une vaste place publique extérieure propice à la tenue d’évènements pour l’ensemble de la communauté; expositions, concerts, fêtes et marchés de Noël», peut-on lire dans la fiche descriptive du projet.

En matière de transport, le complexe serait situé à quelques pas de la future station Fairview–Pointe-Claire du Réseau express métropolitain (REM) et d’un terminus d’autobus. De plus, des places de stationnements étagées et souterraines seraient disponibles pour les résidents et les clients du centre commercial.