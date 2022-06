Un nouveau sondage autour du projet d’écran antibruit

La Ville de Beaconsfield a débuté à la mi-juin un sondage téléphonique Léger 360 pour demander l’avis de la population concernant le projet controversé d’écran antibruit, pour limiter les nuisances sonores, du côté sud de l’autoroute 20, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Afin de poursuivre la consultation citoyenne, il est ainsi possible que les habitants soient contactés dans les prochains jours par la firme Léger, pour répondre à des questions concernant l’écran antibruit, qui prévoit d’être construit entre les rues Devon et Jasper. Ce sondage téléphonique a pour but de rejoindre un échantillon représentatif de la population de Beaconsfield. Par la suite, la Ville fait savoir qu’elle évaluera les prochaines étapes de consultation et options d’évolution du projet, incluant un référendum, car le projet ne fait pas l’unanimité.

Le 17 mai dernier, le ministère des Transports, en collaboration avec la Ville de Beaconsfield avait tenu une séance d’information publique portant sur le projet d’écran antibruit de cinq kilomètres qui doit être construit à Beaconsfield en bordure de l’autoroute 20, entre les rues Devon et Jasper.

Il est encore possible de visionner en ligne l’enregistrement de la présentation technique d’une durée de 20 minutes, suivie d’une période de questions bilingue et d’obtenir plus de renseignements concernant ce projet d’écran sur le site beaconsfield.ca/fr/antibruit.