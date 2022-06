La Ville de Dollard-des-Ormeaux lance un programme de bancs commémoratifs. Il permettra aux membres de la communauté de dédier un banc à la mémoire d’un être cher.

À travers ce programme, la Ville installera une plaque commémorative et nominative de 15 cm x 6 cm (2,5 x 6 po) qui sera apposée et entretenue sur un banc spécifiquement désigné pour une durée de 10 ans. Le banc en question peut être dédié à une personne, à une famille ou à un groupe, mais pas à un animal.

Il est possible de choisir un banc situé dans l’un des quatre parcs de l’Ouest-de-L’Île sélectionnés par la Ville: Parc du Centenaire, Parc Spring Garden, Parc Westminster ou bien le Parc Teresa-Dellar Allouette. Les revenus de ce programme seront utilisés pour soutenir les associations de Dollard-des-Ormeaux, réaliser des programmes, financer l’achat d’équipements inclusifs dans les parcs de la ville et rénover les infrastructures communautaires, comme les chalets des parcs.

Une carte virtuelle pour connaître les bancs disponibles et leurs emplacements respectifs dans les quatre parcs est accessible sur le site internet de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, où il est possible de choisir et réserver directement en ligne un banc, après avoir rempli un formulaire.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme de bancs commémoratifs, il est possible d’écrire à ventebancsparcs@ddo.qc.ca.