Une course de bateaux-dragons.

Une course de bateaux-dragons pour l’Hôpital du Lakeshore

Les amoureux des sports nautiques pourront soutenir la Clinique d’oncologie de l’Hôpital général du Lakeshore en participant à une course de bateaux-dragons, qui aura lieu le 27 août prochain sur le canal Lachine.

Les eaux du canal Lachine vibreront le samedi 27 août, alors que plusieurs équipes s’affronteront lors d’une course de bateaux-dragons. Cette discipline provenant de Chine réunit une vingtaine de personnes sur cette embarcation en forme de dragons, dont la mission est de ramer pour faire avancer le bateau le plus rapidement possible.

Pour pouvoir participer à l’événement, il faut réussir à collecter un montant d’au moins 250$ par personne. Aucun prérequis n’est nécessaire pour compétitionner à la course, hommes et femmes avec ou sans expérience dans la discipline sont les bienvenus. Il est possible de créer une équipe de 21 personnes, ou de rejoindre une équipe déjà formée.

Les fonds récoltés permettront à l’hôpital de se procurer de l’équipement de pointe pour traiter les personnes atteintes de cancer. À l’issue de la course, des prix seront attribués pour les personnes ayant récolté le plus de dons. Il est possible de faire un don aux participants sur la page de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore.

La cérémonie d’ouverture aura lieu à midi, et la course débutera à 12h30 pour finir aux alentours de 15h30. Les partisans qui souhaitent encourager une ou plusieurs équipes sont invités à les observer aux abords du canal avec des tentes, de la nourriture et des boissons, avec la possibilité d’arborer des déguisements et autres accoutrements festifs.