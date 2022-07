Solidarité et bonne bouffe au festival Strangers in the night

Le festival caritatif Strangers in the Night (étrangers dans la nuit) sera de retour au complexe Pointe-Claire le samedi 20 août, après deux années d’annulation dues à la pandémie de COVID-19.

C’est donc un retour triomphal que prépare l’organisateur de l’évènement Larry Day pour cette 16e édition dans l’Ouest-de-l’Île, où le concept du festival reste inchangé: mettre sur pieds un gala de charité gastronomique, avec des tables installées sous une grande tente où les participants peuvent goûter aux plats des 80 restaurants, sous forme de buffet haut de gamme, avec musique enjouée durant 8 heures.

Édition précédente du festival Strangers in the night. Crédit: Gracieuseté.

Et surtout, les recettes engendrées par cette soirée seront reversées à trois organismes de bienfaisance, le CRC les Amis de l’Ouest-de-l’Île qui œuvrent pour la santé mentale, le Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île qui accompagne les femmes victimes de violences physiques ou psychologiques, et Cure SMA, un organisme qui offre du soutien aux personnes atteintes d’amyotrophie spinale.

Pour assurer le divertissement sur scène cette année, le groupe The Jacksons et le groupe iconique des années 80 Honeymoon Suite en ouverture du spectacle. C’est The Boogie Wonderband qui sera chargé de poursuivre l’ambiance le reste de la nuit, aux côtés de Hysteria, Less Than 4 et Missy and the MotherTruckers.