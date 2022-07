Retour du Festival de l’ail en août

C’est un rendez-vous que les vampires préféreront éviter, mais pour tous les autres, il est venu le temps de récolter l’ail et célébrer sa saveur et ses vertus lors d’une nouvelle édition du Festival de l’ail.

La fête traditionnelle de cette commune de l’Ouest-de-l’Île, appréciée des habitants comme des touristes, sera de retour à Sainte-Anne-de-Bellevue le samedi 27 août de 9h à 14h rue Sainte-Anne.

Dans le cadre de cet évènement très populaire, l’ail sera proposé sous toutes ses formes. Les festivaliers retrouveront au menu de l’ail en bulbe, de l’ail en tresse et de nombreux produits transformés déclinés autour de l’ail, comme des saucisses à l’ail, du fromage de chèvre à l’ail, de l’ail mariné et des contenants en céramique faits main pour conserver l’ail, présentés par des commerçants, producteurs et artisans locaux.

Des activités amusantes sont également au programme pour les plus jeunes.