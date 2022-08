Beaconsfield cogne aux portes des artistes du quartier

Le dimanche 28 août prochain, un événement très particulier sera organisé dans Beaconsfield de 11h à 15h. Plusieurs artistes ouvriront leur maison et leur studio aux visiteurs curieux de découvrir leurs œuvres, dans un environnement sans contact. Il sera donc possible de découvrir ces artistes en plein cœur de leur intimité, là où la plupart de leurs créations voient le jour.

C’est la première fois que cet événement est organisé à Beaconsfield, et que cinq artistes se sont prêtés au jeu: Amneris Fernandez au 145 Sumac, John Carlos Furtado au 133 Taywood, Micheline Lamarre Hadjis SCA au 230 Sherwood, Theresa Kralik et Susan Bardos-Dobbek au 194 rue Sherbrooke, ainsi que Lisa Kimberly Glickman, Doina Falcon et Terri McKeown au 175 Tower Street.

Le chemin entre tous ces lieux est facile à parcourir à vélo, ou en voiture, cependant, en cas de pluie cet événement sera annulé.